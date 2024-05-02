После выхода фильма "Сто лет тому вперёд" интерес к книгам Кира Булычёва вырос на 45%

Фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд" вызвал интерес к произведениям Кира Булычёва. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу сервиса "Литрес".
Сообщается, что спрос на книги писателя в апреле вырос на 45% по сравнению с мартом. Кроме того, интерес к повести, по мотивам которой создали фильм, увеличился в 5 раз. Среди наиболее читаемых произведений Кира Булычёва за апрель оказались "Посёлок", "Девочка, с которой ничего не случится. Ржавый фельдмаршал" и "Сто лет тому вперёд".
Напомним, что новый фильм про Алису Селезнёву и Колю Герасимова вышел в прокат 18 апреля. Работа над ним длилась примерно 3 года.
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