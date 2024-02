Исполнительница роли Маргариты Юлия Снигирь назвала секрет успеха новой экранизации романа Булгакова

Юлия Снигирь, исполнившая одну из главных ролей в новом фильме "Мастер и Маргарита", считает, что успех картины связан с популярностью книги. Об этом актриса рассказала в интервью РИА "Новости".

