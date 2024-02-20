Исполнительница роли Маргариты Юлия Снигирь назвала секрет успеха новой экранизации романа Булгакова

Юлия Снигирь, исполнившая одну из главных ролей в новом фильме "Мастер и Маргарита", считает, что успех картины связан с популярностью книги. Об этом актриса рассказала в интервью РИА "Новости".
Снигирь напомнила, что бессмертный роман Михаила Булгакова стал самой читаемой книгой в России, что повлекло за собой интерес к новой экранизации. Однако главное, что люди активно делятся впечатлениями от фильма через "сарафанное радио", и это восторженные отзывы.
— Я действительно никогда раньше не получала такого количества восторженных отзывов и благодарностей, — призналась актриса.
Что касается параллелей между новым фильмом и сериалом 2005 года, Снигирь отказалась сравнивать себя с прежней исполнительницей роли Маргариты Анной Ковальчук, добавив, что своей игрой довольна. А говоря о своём партнере по площадке, исполнителе роли Воланда Аугусте Диле, актриса отметила, что никаких сложностей с ним не возникало, а сам актёр был взбудоражен работой.
Напомним, фильм "Мастер и Маргарита" режиссёра Михаила Локшина вышел на отечественные экраны 25 января. Картина собрала 1,5 млрд рублей, хотя затраты на съёмки составили 1,2 млрд рублей. Подробнее об этом "Правда.ру" писала в своём материале.
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