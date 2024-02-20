Фильм "Мастер и Маргарита" получил статус коммерчески успешного кино

Кассовые сборы экранизации "Мастера и Маргариты" составили 1,5 млрд рублей

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Экранизация литературного шедевра Михаила Булгакова, фильм "Мастер и Маргарита", продолжает завоевывать новые вершины. Кассовые сборы этой киноленты уже перевалили за круглую сумму в полтора миллиарда рублей, что свидетельствует об огромном успехе проекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Создание этого фильма обошлось в 1,2 миллиарда рублей, при этом половину этой грандиозной суммы покрыло государство в качестве безвозвратного финансирования. Таким образом, для окупаемости в кинотеатрах было необходимо 600 миллионов рублей. Эта непростая задача была достигнута на 50%, учитывая долю кинотеатров.

Безусловно, с такими впечатляющими результатами сборов, вероятно, что "Мастер и Маргарита" сможет преодолеть отметку в два миллиарда рублей. Однако в феврале фильму придется столкнуться с серьезными конкурентами, например, спортивной мелодрамой "Лед-3", которая также претендует на ту же целевую аудиторию зрителей.