Топ-5 детективных фильмов с непревзойдённым сюжетом

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Рейтинг самых увлекательных детективных фильмов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Кто не любит хорошие детективные фильмы? Наблюдение за тем, как умный детектив выясняет, кто стоит за убийством, никогда не надоедает. Иногда эти фильмы комичны, иногда они причудливы, а иногда смертельно серьезны. Тем не менее, все они оставляют вас в догадках до последнего кадра.

1. "Энола Холмс". Милли Бобби Браун прославилась благодаря своей роли в сериале Netflix "Очень странные дела". Вскоре она стала золотой девушкой стриминговой платформы, сыграв главную роль в одном из самых популярных оригинальных фильмов Netflix "Энола Холмс". Все знакомы со старшим братом Энолы Шерлоком, но этот фильм доказывает, что навыки дедуктивного мышления присущи этой семье. Когда её мать Эудория пропадает без вести, она берётся за расследование. В то время как Шерлок и Майкрофт протягивают руку помощи, Энола находится в центре этой захватывающей истории, в которой тайна сочетается с неудержимым очарованием.

2. "Плохие времена в "Эль Рояле". Что происходит, когда вы запираете группу незнакомцев с мрачными секретами в отеле вместе? В реальной жизни у вас, вероятно, будет куча неловких встреч, но в "Плохие времена в Эль Рояле" вы получите настоящее развлечение. Это такой триллер, о котором лучше всего знать как можно меньше. Смотрите его непредвзято и с готовностью принять Криса Хемсворта таким, каким вы его никогда раньше не видели, и вы будете вознаграждены. Все, чего хотят эти незнакомцы, — это шанс на искупление - при условии, что они в конечном итоге не умрут. Это оказывается непростой задачей.

3. "Никому не говори". В серийных убийцах есть что-то, что зрители находят очаровательным. "Никому не говори" раскрывает поджанр во всей его красе, сосредоточившись на мужчине, который много лет назад потерял свою жену из-за серийного убийцы. Вскоре он оказывается замешанным в убийстве двух других людей и обнаруживает, что его жена все еще жива. Он получает сообщение, которое, похоже, от нее: "Никому не говори". Слежка, обман и полицейское прикрытие сталкиваются в этой захватывающей тайне.

4. В "Подозрении", еще одной классике Хичкока, наивная женщина выходит замуж за мужчину, которого она считает лихим, богатым плейбоем. Однако после того, как чернила высыхают на их свидетельстве о браке, она узнает, что он игрок и лжец, который охотится за деньгами её семьи. Довольно скоро у нее также возникают подозрения, что он убийца — и что она может стать его следующей жертвой. Джоан Фонтейн получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль за роль в этом фильме, который действительно служит чрезвычайно яркой демонстрацией её талантов.

5. "Имя розы" рассказывает о монахе-францисканце 1300-х годов, который столкнулся со странным положением дел: молодой монах был найден мёртвым, причем совершенно бессмысленным образом. Этот единственный в своем роде фильм исследует средневековую космологию, размышляет о природе греха и представляет захватывающую историю в исполнении звёздного актёрского состава, включая Шона Коннери, Кристиана Слейтера и Рона Перлмана.

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