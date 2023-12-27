Рейтинг лучших фильмов для досуга в уютные зимние вечера.
1. Похищение красоты (1996) Люси Хармон, американский подросток, приезжает в пышную сельскую местность Тосканы, чтобы друг семьи, живущий на красивой вилле, сделал ей скульптуру. Люси побывала там четырьмя годами ранее и обменялась поцелуем с итальянским мальчиком, с которым она надеется вновь познакомиться.
2. Пингвины мистера Поппера (2011) Джим Керри играет Тома Поппера, успешного бизнесмена, который ничего не понимает, когда дело доходит до действительно важных вещей в жизни... пока он не унаследует шестерых “очаровательных” пингвинов, каждый из которых обладает своей уникальной индивидуальностью. Вскоре неугомонные соседи Тома по комнате превращают его шикарную нью—йоркскую квартиру в заснеженную зимнюю страну чудес - и весь остальной его мир переворачивается с ног на голову.
3. Хоббит: неожиданное путешествие (2012). Хоббит Бильбо Бэггинс, наслаждающийся своей спокойной жизнью, отправляется в эпическое путешествие под руководством Гэндальфа Серого и тринадцати гномов, которые стремятся отвоевать свой горный дом у дракона Смога.
4. Идеальное Рождество (2016). Стив и Синтия - молодожены, празднующие свое первое Рождество вместе. Они приглашают свои семьи присоединиться к ним на праздники, но когда Стива увольняют незадолго до Рождества, а Синтия обнаруживает, что беременна, они оба держат эту новость в секрете в надежде, что празднование пройдет гладко.
5. Снова Рождество (2014). "Рождество" снова рассказывает историю Ноэля, молодого человека, который каждый год приезжает из северной части штата Нью-Йорк, чтобы продавать рождественские елки в Нью-Йорке. Вернувшись в этом году Ноэль обнаруживает, что не может заниматься тем, что он так хорошо знает, - продавать рождественские елки. По мере того, как Ноэль начинает скатываться по спирали вниз, отчуждая в процессе коллег и клиентов, оказывается, что это же окружение людей может быть единственными, кто способен спасти Ноэля от саморазрушения.
Ранее приводился Топ-5 лучших новогодних фильмов для детей.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.