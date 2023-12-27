Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гастроэнтеролог Лебедева назвала самые вредные продукты
Завод Hyundai в Петербурге выйдет из простоя в январе следующего года
Можно ли избавиться от воспаления на лице за ночь: советы экспертов
Водителям рассказали лайфхак для экономии топлива
Как крошечный балкон превратить в уютное место для работы и отдыха
Назван самый загруженный день в московских аэропортах
Волочкова сняла новогоднее поздравление с двойником Путина: хочу союз с настоящим мужчиной
Биполярное расстройство можно обнаружить с помощью анализа крови
Эти секреты выращивания позволят получить щедрый урожай помидоров

5 лучших фильмов для просмотра долгими зимними вечерами

2:31
Кино

Рейтинг лучших фильмов для досуга в уютные зимние вечера. 

5 лучших фильмов для просмотра долгими зимними вечерами
Фото: https://news.myseldon.com/en/news/index/203231719

1. Похищение красоты (1996) Люси Хармон, американский подросток, приезжает в пышную сельскую местность Тосканы, чтобы друг семьи, живущий на красивой вилле, сделал ей скульптуру. Люси побывала там четырьмя годами ранее и обменялась поцелуем с итальянским мальчиком, с которым она надеется вновь познакомиться. 

2. Пингвины мистера Поппера (2011) Джим Керри играет Тома Поппера, успешного бизнесмена, который ничего не понимает, когда дело доходит до действительно важных вещей в жизни... пока он не унаследует шестерых “очаровательных” пингвинов, каждый из которых обладает своей уникальной индивидуальностью. Вскоре неугомонные соседи Тома по комнате превращают его шикарную нью—йоркскую квартиру в заснеженную зимнюю страну чудес - и весь остальной его мир переворачивается с ног на голову.
 
3. Хоббит: неожиданное путешествие (2012). Хоббит Бильбо Бэггинс, наслаждающийся своей спокойной жизнью, отправляется в эпическое путешествие под руководством Гэндальфа Серого и тринадцати гномов, которые стремятся отвоевать свой горный дом у дракона Смога.
 
4. Идеальное Рождество (2016). Стив и Синтия - молодожены, празднующие свое первое Рождество вместе. Они приглашают свои семьи присоединиться к ним на праздники, но когда Стива увольняют незадолго до Рождества, а Синтия обнаруживает, что беременна, они оба держат эту новость в секрете в надежде, что празднование пройдет гладко.
 
 5. Снова Рождество (2014). "Рождество" снова рассказывает историю Ноэля, молодого человека, который каждый год приезжает из северной части штата Нью-Йорк, чтобы продавать рождественские елки в Нью-Йорке. Вернувшись в этом году Ноэль обнаруживает, что не может заниматься тем, что он так хорошо знает, - продавать рождественские елки. По мере того, как Ноэль начинает скатываться по спирали вниз, отчуждая в процессе коллег и клиентов, оказывается, что это же окружение людей может быть единственными, кто способен спасти Ноэля от саморазрушения.

Ранее приводился Топ-5 лучших новогодних фильмов для детей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Виновата Ивлеева: фанаты Лолиты Милявской сдают билеты на её концерты

Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
Милявская о наказании за "голую вечеринку" Ивлеевой: живой человек делает работу над ошибками
Смертников ВСУ отвлекли ударом по БДК "Новочеркасск" Любовь Степушова Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк
"Сельдь под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Последние материалы
Раскрыт автор самой популярной игры из Windows
Эти секреты выращивания позволят получить щедрый урожай помидоров
В России отменили спецправа на вождение мотовездеходов, квадроциклов и снегоходов
Безопасный спуск по обледеневшей горке: инструкция для водителей-чайников
Эльбрус закрыли из-за лавинной опасности
Безопасность на горной стоянке: важные моменты для туристов
Встреча глав Центральных банков: Эльвира Набиуллина примет Мохаммада Реза Фарзина в Москве
Полковник Матвийчук: атакованный "Новочеркасск" перевозит военных и технику
На Мадагаскаре ученые обнаружили рисунки, указывающие на связь с Древним Египтом
1,5 столовых ложки этого продукта из кухни заставят кусты с томатами валиться от плодов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников