5 лучших фильмов для просмотра долгими зимними вечерами

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Рейтинг лучших фильмов для досуга в уютные зимние вечера.

Фото: https://news.myseldon.com/en/news/index/203231719

1. Похищение красоты (1996) Люси Хармон, американский подросток, приезжает в пышную сельскую местность Тосканы, чтобы друг семьи, живущий на красивой вилле, сделал ей скульптуру. Люси побывала там четырьмя годами ранее и обменялась поцелуем с итальянским мальчиком, с которым она надеется вновь познакомиться.

2. Пингвины мистера Поппера (2011) Джим Керри играет Тома Поппера, успешного бизнесмена, который ничего не понимает, когда дело доходит до действительно важных вещей в жизни... пока он не унаследует шестерых “очаровательных” пингвинов, каждый из которых обладает своей уникальной индивидуальностью. Вскоре неугомонные соседи Тома по комнате превращают его шикарную нью—йоркскую квартиру в заснеженную зимнюю страну чудес - и весь остальной его мир переворачивается с ног на голову.



3. Хоббит: неожиданное путешествие (2012). Хоббит Бильбо Бэггинс, наслаждающийся своей спокойной жизнью, отправляется в эпическое путешествие под руководством Гэндальфа Серого и тринадцати гномов, которые стремятся отвоевать свой горный дом у дракона Смога.



4. Идеальное Рождество (2016). Стив и Синтия - молодожены, празднующие свое первое Рождество вместе. Они приглашают свои семьи присоединиться к ним на праздники, но когда Стива увольняют незадолго до Рождества, а Синтия обнаруживает, что беременна, они оба держат эту новость в секрете в надежде, что празднование пройдет гладко.



5. Снова Рождество (2014). "Рождество" снова рассказывает историю Ноэля, молодого человека, который каждый год приезжает из северной части штата Нью-Йорк, чтобы продавать рождественские елки в Нью-Йорке. Вернувшись в этом году Ноэль обнаруживает, что не может заниматься тем, что он так хорошо знает, - продавать рождественские елки. По мере того, как Ноэль начинает скатываться по спирали вниз, отчуждая в процессе коллег и клиентов, оказывается, что это же окружение людей может быть единственными, кто способен спасти Ноэля от саморазрушения.

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