Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нужно ли мыть голову перед походом в парикмахерскую
Уголовное дело по исчезновению пенсионерки: следователи расследуют загадочное происшествие
Врач Лебедева назвала самые вредные для человеческого организма продукты
Оксана Самойлова обратилась к поклонникам на фоне критики ее старшей дочери Ариелы
Эффективные методы ремонта отверстий в металлической кровле: от простых приемов до профессиональных материалов
В недостроенном самарском ЖК горожанин покупает квартиру за 110 мллионов рублей
В Госдепе заявили, что США хотят видеть Польшу лидером ЕС
Advanced: В США есть план по Украине, который приведет к её полному поражению
Эксперт Хайцеэр рассказал, как сделать, чтобы машина не "билась током"

Топ-5 лучших новогодних фильмов для детей

Кино

Мы собрали 5 лучших новогодних фильмов для детей, чтобы сделать вечер кино незабываемым в праздничные дни. 

Топ-5 лучших новогодних фильмов для детей
Фото: Нейросеть Шедеврум

Предлагаем вашему вниманию добрые новогодние фильмы, которые точно понравятся детям.

1. Мальчик по имени Кристмас. Юный Николас отправляется на север в поисках своего отца, который ищет деревню эльфов. Северный олень и его ручная мышка присоединяются к нему в его волшебном путешествии в этом новом фильме Netflix.

2. Снежный день. В этой экранизации любимой книги Эзры Джека Китса 2016 года Питер совершает заснеженную прогулку по своему району к дому своей бабушки, чтобы принести домой рождественский ужин.

3. Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск Любимые герои Marvel "Стражи Галактики" воссоединились для праздничного спецвыпуска. На этот раз они объединяются, чтобы сделать Рождество незабываемым.

4. В духе Рождества. В этом музыкальном пересказе рождественской песни снимаются Уилл Феррелл в роли призрака Рождественского подарка и Райан Рейнольдс в роли Клинта Бриггса. Оригинал имеет возрастной ценз 13+, так что приберегите его для детей постарше.

5 "Скрудж: Рождественская песнь". Мы никогда не сможем насытиться "Скруджем", и, к счастью для нас, существует множество адаптаций. 

Ранее приводился рейтинг лучших новогодних романтических комедий.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
В "Голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "Голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Галкин* показал романтический вечер с Пугачёвой: 12 лет узаконенного счастья
Галкин показал романтический ужин с Пугачёвой в честь свадебной годовщины
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Киркорову запретили выступать в театре МХАТ им. Горького
Марьинка взята, фронт ВСУ на этом участке посыпался, считают бойцы ВС РФ Любовь Степушова "Москитная логистика" ВСУ: единственный вариант, разрешённый русскими Дмитрий Плотников Памяти кинорежиссёра Виталия Мельникова: "Он любил людей и снимал народное кино" Анжела Якубовская
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Он красив и еще выделяет яд для грызунов: посадите этот цыеток у себя на участке
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Последние материалы
Эксперт Хайцеэр рассказал, как сделать, чтобы машина не "билась током"
Клин клином: от моли и гусениц можно избавиться с помощью этого сорняка-вредителя
Как ровно накрасить губы красной помадой
На хлебозаводе раскрыли подробности о хлебе в пакетах
В Госдуме после отравления Красовского заявили, что ГУР Украины является террористической организацией
Управление стрессом и полноценный сон: 12 ключевых советов для достижения гладкой кожи, как у ребенка
Врач Ниязов: поблажек для девушек в космосе нет
Плохая новость для Киева: новый российский "Панцирь СМ" прибыл на фронт
Терапевт Асанов рассказал, какие заболевания обостряются в новогоднюю ночь
Хлеб станет отличным удобрением: подойдёт и старый продукт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников