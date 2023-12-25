Топ-5 лучших новогодних фильмов для детей

Мы собрали 5 лучших новогодних фильмов для детей, чтобы сделать вечер кино незабываемым в праздничные дни.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Предлагаем вашему вниманию добрые новогодние фильмы, которые точно понравятся детям.

1. Мальчик по имени Кристмас. Юный Николас отправляется на север в поисках своего отца, который ищет деревню эльфов. Северный олень и его ручная мышка присоединяются к нему в его волшебном путешествии в этом новом фильме Netflix.

2. Снежный день. В этой экранизации любимой книги Эзры Джека Китса 2016 года Питер совершает заснеженную прогулку по своему району к дому своей бабушки, чтобы принести домой рождественский ужин.

3. Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск Любимые герои Marvel "Стражи Галактики" воссоединились для праздничного спецвыпуска. На этот раз они объединяются, чтобы сделать Рождество незабываемым.

4. В духе Рождества. В этом музыкальном пересказе рождественской песни снимаются Уилл Феррелл в роли призрака Рождественского подарка и Райан Рейнольдс в роли Клинта Бриггса. Оригинал имеет возрастной ценз 13+, так что приберегите его для детей постарше.

5 "Скрудж: Рождественская песнь". Мы никогда не сможем насытиться "Скруджем", и, к счастью для нас, существует множество адаптаций.

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