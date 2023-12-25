5 лучших романтических комедий для просмотра на Новый год

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Какими романтическими комедиями украсить свой досуг на новогодние праздники. Приводим рейтинг лучших фильмов о любви и новогоднем чуде.

Фото: Нейросеть Шедеврум

1. Настоящая любовь (2003)

Возможно, это не лучший рождественский роман, но в нём, безусловно, больше всего рождественской романтики: в фильме рассказывается об отношениях почти 10 пар и о том, как они переплетаются иногда забавным и удивительным образом. Это настоящая праздничная романтическая комедия, и в ней снимается множество знаменитостей, таких как Хью Грант, Лиам Нисон и Кира Найтли.



2. Магазин за углом (1940)

Двое сотрудников магазина в Будапеште не в ладах друг с другом. Они терпеть не могут друг друга, но абсолютно обожают своих далеких друзей по переписке. Как выясняется, друзья по переписке гораздо ближе, чем они думают. Этот романтический сюжет может показаться знакомым, поскольку он вдохновил Нору Эфрон на создание "You've Got Mail".



3. Самый счастливый сезон (2020)

В этом эпизоде Эбби (Кристен Стюарт) рада познакомиться с семьей своей подруги Харпер (Маккензи Дэвис). Этот фильм для тех, кому когда-либо приходилось скрывать тайну от своей семьи.



4. Каникулы (2020)

В этом фильме вы сможете отпраздновать целый год праздников, а не только один. Слоан (Эмма Робертс) и Джексон (Люк Брейси), которым надоели семейные разборки, вынашивают план быть друзьями на каждой вечеринке. Но, спустя год, возможно ли не уловить чувства?



5. Пока ты спал (1995)

Когда Люси (Сандра Буллок) спасает своего возлюбленного от попадания под поезд, он оказывается в коме, и в больнице его почему-то принимают за её жениха. Затем, при очередном хаотичном повороте событий, она понимает, что влюбляется в его брата — и проникается симпатией к его семье. Как вам такая динамика праздничного ужина?

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