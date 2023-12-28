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5 лучших фильмов для погружения в атмосферу романтики и новогоднего чуда

2:16
Кино

Рейтинг самых трогательных романтических комедий для просмотра в новогодние праздники.

5 лучших фильмов для погружения в атмосферу романтики и новогоднего чуда
Фото: Нейросеть Шедеврум

Представляем вашему вниманию фильмы, которые погрузят вас в атмосферу романтики и новогоднего волшебства. 

1. Когда Гарри встретил Салли (1989)
Здесь Мэг Райан и Билли Кристал играют Салли и Гарри: двух друзей, пытающихся выяснить, могут ли мужчины и женщины когда-либо быть просто друзьями в отношениях, которые длятся много лет. В саундтреке к фильму даже есть несколько лучших песен о любви и рождественских песнях, таких как "Это должен был быть ты" и "Зимняя страна чудес".

2. "Каникулы шафера" (2013)
Встреча выпускников колледжа, запланированная на каникулы, позволит группе друзей многое узнать о себе. Возможно, по пути они наживут врагов и влюбятся друг в друга. В этом  фильме есть всё — от мелодрамы до комедии и романтики.

3. "Неуловимый аромат любви" (2021)
Рождественские сюрпризы — это всегда здорово, если, конечно, вы не пользуетесь приложением для знакомств. В этом фильме рассказывается о писательнице из Лос-Анджелеса, которая решает лично удивить своего поклонника в приложении для знакомств на праздники. Он обещает познакомить её с мужчиной, чью фотографию он использовал, если она притворится его девушкой на праздники. Что может пойти не так?

4. "Эльф" (2003)
Конечно, эта комедия о спасении Рождества и отношениях отца и сына, но она также о романе между приятелем Уилла Фаррелла и Джови Зуи Дешанель

5. "Квартира" (1960)
В этом фильме, получившем премию "Лучший фильм", Джек Леммон играет Бада Бакстера, парня, который добивается успеха на работе, позволяя своим распутным боссам использовать его квартиру для своих дел в сезон отпусков. Всё усложняется, когда он начинает испытывать чувства к одной из любовниц. В результате получается один из лучших романов всех времён.

Ранее приводился список фильмов для семейного просмотра.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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