Лучшие семейные фильмы для уютных домашних вечеров

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Рейтинг самых душевных фильмов о семье.

Фото: Нейросеть Шедеврум

1. Фильм "Зачарованные" (2007) был одновременно пародией на устаревшие идеи из старых фильмов Диснея и данью уважения их достоинствам, с несколькими выдающимися песнями и танцевальными номерами, которые понравятся детям. Фильм режиссера Кевина Лимы подходит для детей от 5 лет и старше.



2. "Шанг-Чи и легенда о десяти кольцах" (2021) Первый фильм Marvel с азиатским режиссером (Дестин Дэниел Креттон) и преимущественно азиатским актерским составом "Шанг-Чи и легенда о десяти кольцах" вышел в прокат в 2021 году и получил отличную оценку в 92% на Rotten Tomatoes. В нём Сими Лю играет Шанг-Чи, казалось бы, бесцельного молодого человека со сверхспособностями, который вынужден вернуться в Китай. Там он противостоит своему отцу и коррумпированной организации "Десять колец", которой руководит его отец, с помощью лучшей подруги Кэти (Гвафина). Фильм продолжительностью два часа 12 минут лучше всего подходит для подростков старшего возраста.



3. Человек-паук: Через вселенные (2018). Идеально подходящий для подростков постарше, которым нравится анимация, но хочется чего-то более утонченного, чем фильмы о принцессах. Картина рассказывает о Майлзе Моралесе, подростке, который не может угодить своему отцу-полицейскому. После укуса радиоактивного паука Майлз обретает способности, сходные с способностями Человека-паука, и вступает во владение, когда злодеи убивают Спайди.

4. Возвращение домой: невероятное путешествие (1993). Один из величайших фильмов о дружбе 90-х "Возвращение домой: невероятное путешествие" рассказывает о двух собаках и кошке (озвученных Майклом Джей Фоксом, Доном Амече и Салли Филд), которые пытаются вернуться домой после того, как их владелец оставил их на ранчо друга.

5. "Связанный" режиссера Дювейна Данхэма является ремейком фильма 1963 года, и, несмотря на то, что на момент выхода он получил довольно посредственные отзывы зрителей, он хорошо состарился и стал современной классикой. Фильм подходит для детей в возрасте от 5 лет и старше, которым понравятся антропоморфные животные и которые будут испытывать чувство тоски по дому и желания чувствовать себя в безопасности.

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