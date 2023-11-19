РБК: зрители нашли киноляп в фильме Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"

Во время съёмок фильма "Иван Васильевич меняет профессию" создатели не обратили внимания на состояние воды в аквариуме, находящемся в квартире персонажа Шурика — изобретателя машины времени. В кадре, когда его супруга Зинаида возвращается домой, а царь Иван Васильевич прячется за штору, вода в аквариуме была мутной, что делало рыбок едва заметными. Однако в следующем кадре, когда женщина открывает шторы, жидкость вдруг становится прозрачной, и в ней видны не только рыбки, но и водоросли. Также в течение этого времени изменились колбы машины времени, их расположение и количество жидкости. О данных ошибках рассказал РБК Life.

Фото: Кадр из фильма

Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" режиссёра Леонида Гайдая вышел на экраны в 1973 году. В нём актёр Юрий Яковлев сыграл две роли — управдома и соседа Шурика — Ивана Васильевича Бунша, а также царя Ивана Грозного. Роль Шурика исполнил Александр Демьяненко, а Наталья Селезнёва сыграла роль супруги изобретателя — Зинаиды.