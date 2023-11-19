РБК: в фильме "Белое солнце пустыни" нашли киноляпы с сапогами и коромыслом актёров

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В популярном советском фильме "Белое солнце пустыни" были обнаружены три ошибки. Издание РБК заметило эти оплошности.

Фото: "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license

В одной из сцен персонаж Настасья, жена Павла Верещагина, бежала к воде. На ней были короткие сапоги, но уже в следующем кадре она была босая.

Катерина Сухова, супруга главного героя Фёдора Сухова, несла коромысло в одной из сцен. На общем плане видно, что вёдра либо пусты, либо заполнены только наполовину. Но когда показывают крупный план, кажется, что вода чуть ли не льётся через край.

Кроме того, по замечаниям РБК, спасённые жёны Абдуллы не знали русского языка. Однако спустя сутки они уже свободно говорили на нем.

"Белое солнце пустыни" — это известный советский фильм, который вышел на экраны в 1970 году. Он рассказывает историю красноармейца по имени Фёдор Сухов, который спасает женщин из гарема опасного бандита Абдуллы во время Гражданской войны.

Фильм был снят на производственной базе студий "Мосфильм" и "Ленфильм" по сценарию, написанному Рустамом Ибрагимбековым и Валентином Ежовым.