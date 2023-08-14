Зрители нашли киноляп с кинжалом в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"

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Свой знаменитый фильм "Иван Васильевич меняет профессию" режиссёр Леонид Гайдай снимал преимущественно в павильонах киностудии "Мосфильм". В основном съёмки проходили в павильонах киностудии "Мосфильм". Там были построены различные декорации, включая императорский дворец, квартиру Шурика и другие места, где разворачивается сюжет картины.

Фото: eg.ru

В завершающей сцене комедии, где актёр Юрий Яковлев в роли переодетого Ивана Грозного подвергается допросу, на столе можно увидеть кинжал, который ранее также присутствовал в фильме. К примеру, этот предмет использовался царём для нарезания хлеба в сцене застолья с Шуриком. Однако, когда сменяется кадр, кинжал больших размеров исчезает со стола, будто его там никогда и не было.

Ранее сообщалось, что телезрители нашли киноляп в фильме "Москва слезам не верит".

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