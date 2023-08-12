Телезрители обнаружили киноляп в фильме режиссёра Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Об этом сообщает РБК Life.
На сцене Катерина (Вера Алентова) во время свидания дома у Володи (Олег Табаков) оказывается позади полосатого настенного ковра.
В другом эпизоде этот предмет превращается в плед, которым герой Алексея Баталова Гоша накрывает Катерину. До этого эпизода он появлялся в другой сцене фильма.
Мировая премьера фильма состоялась 11 февраля 1980 года, в России — годом раньше. Кинокартина получила премию "Оскар" в 1981 году. В 1980-е годы фильм стал лидером проката в Советском Союзе.
Ранее сообщалось, что в кинокартине "Матрица" режиссёров Вачовски зрители нашли киноляп с очками Морфеуса.
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