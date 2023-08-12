Зрители нашли киноляп в фильме режиссёра Владимира Меньшова "Москва слезам не верит"

Телезрители обнаружили киноляп в фильме режиссёра Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Об этом сообщает РБК Life.

Фото: joinfo.com

На сцене Катерина (Вера Алентова) во время свидания дома у Володи (Олег Табаков) оказывается позади полосатого настенного ковра.

В другом эпизоде этот предмет превращается в плед, которым герой Алексея Баталова Гоша накрывает Катерину. До этого эпизода он появлялся в другой сцене фильма.

Мировая премьера фильма состоялась 11 февраля 1980 года, в России — годом раньше. Кинокартина получила премию "Оскар" в 1981 году. В 1980-е годы фильм стал лидером проката в Советском Союзе.

Ранее сообщалось, что в кинокартине "Матрица" режиссёров Вачовски зрители нашли киноляп с очками Морфеуса.

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