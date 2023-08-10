В фильме "Матрица" режиссёров Вачовски зрители нашли киноляп с очками Морфеуса

Фильм "Матрица" режиссёров Вачовски появился на экранах в 1999 году. Кинокартина до сих пор остаётся культовой.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Киану Ривза

По сюжету главный герой Нео в исполнении Киану Ривза встречает незнакомца по имени Морфеус, который разрушает его представление о реальности. Нео узнаёт, что живёт в иллюзии, известной как Матрица. Люди являются источником питания для искусственного интеллекта, который захватил человечество. Морфеус верит, что людей спасёт Избранный. Он находит его в лице Нео.

После выхода фильма на экраны в моде появились кожаные плащи, очки необычной формы и уложенные гелем волосы. Так выглядели герои "Матрицы". Морфеус большую часть фильма ходил в стильных матовых чёрных очках. Зрители обнаружили киноляп, связанный с этим аксессуаром, пишет РБК Life.

Морфеус "входит" в Матрицу в тёмных матовых очках. Через некоторое время матовое напыление исчезает. Герой в тех же очках, но у них уже зеркальные линзы.

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