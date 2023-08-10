Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жительница Москвы пожаловалась на извращенца, который снимал на эскалаторе женщин снизу
В Кургане водитель насмерть сбил женщину и её ребенка
Актриса Лариса Лужина рассказала о периоде появления русофобии на Украине
СК: после взрыва в Сергиевом Посаде задержали техдиректора фирмы "Пиро-Росс"
Посольство России в Эфиопии: ситуация в стране под контролем
Певица Алла Пугачева растрогала поклонников до слез ностальгическим видео
Невролог Даниэль Уилхур объяснила, почему женщины чаще страдают от мигрени
Джон Кирби: Белый дом намерен продолжать поддерживать Украину, невзирая на протесты большинства американцев
Приставы выловили прятавшегося в пруду жителя Перми, задолжавшего 200 тысяч алиментов

В фильме "Матрица" режиссёров Вачовски зрители нашли киноляп с очками Морфеуса

Кино

Фильм "Матрица" режиссёров Вачовски появился на экранах в 1999 году. Кинокартина до сих пор остаётся культовой.

В фильме "Матрица" режиссёров Вачовски зрители нашли киноляп с очками Морфеуса
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Киану Ривза

По сюжету главный герой Нео в исполнении Киану Ривза встречает незнакомца по имени Морфеус, который разрушает его представление о реальности. Нео узнаёт, что живёт в иллюзии, известной как Матрица. Люди являются источником питания для искусственного интеллекта, который захватил человечество. Морфеус верит, что людей спасёт Избранный. Он находит его в лице Нео.

После выхода фильма на экраны в моде появились кожаные плащи, очки необычной формы и уложенные гелем волосы. Так выглядели герои "Матрицы". Морфеус большую часть фильма ходил в стильных матовых чёрных очках. Зрители обнаружили киноляп, связанный с этим аксессуаром, пишет РБК Life.

Морфеус "входит" в Матрицу в тёмных матовых очках. Через некоторое время матовое напыление исчезает. Герой в тех же очках, но у них уже зеркальные линзы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Фильм "Матрица"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Стало ясно, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"

Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России
Череповецкий актёр Сергей Анисифоров растоптал и сжёг российский флаг
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
Путин хорошо знает немцев и всё рассчитал: "Северный поток" будет реанимирован
В Германии созрели для "осушения и защиты" "Северного потока" Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Это не пиротехника": чудом выживший при взрыве в Сергиевом Посаде описал случившееся
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
Зачем НАТО и США сдерживают Польшу от войны с Россией?
Зачем НАТО и США сдерживают Польшу от войны с Россией?
Последние материалы
Приставы выловили прятавшегося в пруду жителя Перми, задолжавшего 200 тысяч алиментов
Депутат бундестага Штеффен Котре указал на угрозу войны России с Германией
ЛДПР предложили ввести 4-х дневную рабочую неделю для многодетных семей
Еду с насекомым подали ребёнку в больнице Читы
В России выросло производство мороженого по сравнению с 2022 годом
Минстрой намерен восстановить более 6,5 тысяч объектов в новых регионах до конца года
Пушилин: штурмовые подразделения ВСУ с потерями отступили из Урожайного в ДНР
Родители из посёлка в Ленобласти пожаловались на подростков-иностранцев, которые пугают русских детей
Министр обороны Блащак сообщил о намерении Польши разместить десять тысяч военных на восточной границе
Президента "Мотор Сич" Богуслаева могут обменять на пленных боевиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников