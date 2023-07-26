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РБК: зрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82"

1:50
Кино

Комедия Леонида Гайдая "Спортлото-82" создавалась с целью развлечь зрителей и привлечь интерес к спортивной лотерее. В фильме главный герой Костя случайно покупает билет и дарит его своей попутчице Тане в качестве извинений за то, что оставил её без завтрака. Девушка заполняет документ, который оказывается выигрышным. За ним начинается настоящая охота, так как все желают присвоить 20 тысяч рублей.

РБК: зрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82"
Фото: Википедия

В своей статье РБК Life обнаружил несколько досадных киноляпов в этой комедии. Один из них связан с билетом, который всегда находится в центре событий. Если обратить внимание на номер, то можно заметить цифры "29724053", которые через несколько секунд меняются на "29724058".

Ещё один киноляп связан с кабинетом директора турбазы "Орлиный приют", куда приезжают главные персонажи. Из его окна видны горные склоны, покрытые снегом, несмотря на жаркое лето. Когда на базу заходят туристы, они видят уже зелёные склоны.

Также в фильме замечен курьёз с погодой на курорте. В одной из сцен Сан Саныч, отправляя своего компаньона к палатке Татьяны, обжигает ноги о горячий песок, в то время как Таня и её жених Павел стоят на сильном ветру, который даже накренил палатку. Этот ляп, вероятно, объясняется тем, что съёмки велись в разные дни.

Несмотря на эти ошибки, фильм "Спортлото-82" остается популярным и любимым у зрителей, а его комедийные моменты всё равно вызывают улыбки и хорошее настроение.

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Спортлото-82 (4K, комедия, режиссёр Леонид Гайдай, 1982 г.)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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