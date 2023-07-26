РБК: зрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82"

1:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Комедия Леонида Гайдая "Спортлото-82" создавалась с целью развлечь зрителей и привлечь интерес к спортивной лотерее. В фильме главный герой Костя случайно покупает билет и дарит его своей попутчице Тане в качестве извинений за то, что оставил её без завтрака. Девушка заполняет документ, который оказывается выигрышным. За ним начинается настоящая охота, так как все желают присвоить 20 тысяч рублей.

Фото: Википедия

В своей статье РБК Life обнаружил несколько досадных киноляпов в этой комедии. Один из них связан с билетом, который всегда находится в центре событий. Если обратить внимание на номер, то можно заметить цифры "29724053", которые через несколько секунд меняются на "29724058".

Ещё один киноляп связан с кабинетом директора турбазы "Орлиный приют", куда приезжают главные персонажи. Из его окна видны горные склоны, покрытые снегом, несмотря на жаркое лето. Когда на базу заходят туристы, они видят уже зелёные склоны.

Также в фильме замечен курьёз с погодой на курорте. В одной из сцен Сан Саныч, отправляя своего компаньона к палатке Татьяны, обжигает ноги о горячий песок, в то время как Таня и её жених Павел стоят на сильном ветру, который даже накренил палатку. Этот ляп, вероятно, объясняется тем, что съёмки велись в разные дни.

Несмотря на эти ошибки, фильм "Спортлото-82" остается популярным и любимым у зрителей, а его комедийные моменты всё равно вызывают улыбки и хорошее настроение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.