РБК: зрители нашли киноляп в фильме Земекиса "Назад в будущее"

В 1985 году на экраны вышла яркая научно-фантастическая комедия "Назад в будущее", режиссёром которой был Роберт Земекис. Кинокартина рассказывает историю американского подростка Марти Макфлая, который получает возможность совершить удивительное путешествие во времени.

Фото: pixabay.com

Первый фильм "Назад в будущее" оказался крайне успешным в прокате и принёс огромную прибыль, собрав более 381 миллиона долларов, при том, что его бюджет составлял всего 19 миллионов долларов. Этот феноменальный успех стал основой для создания продолжений франшизы. В 1989 году вышел второй фильм, а в 1990 году — третий. Как сообщает РБК, все три кинокартины стали настоящими хитами и завоевали сердца зрителей.

Несмотря на популярность фильма, в первой части "Назад в будущее" имеется небольшой киноляп, который заметили лишь некоторые внимательные зрители. В одной из сцен, когда Марти встречается с Доком, последний демонстрирует юноше свои часы, а также часы, находящиеся на шее его собаки Эйнштейна. Тем не менее при ближайшем рассмотрении можно заметить, что прибор для определения времени, которые держит в руках Док, отличаются от тех, что носит питомец. Форма и подсветка у этих часов не совпадают, что создаёт небольшую несоответствие в сцене.

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