РИА Новости опубликовало список западных фильмов, которые увидят в России

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Не смотря на то, что многие на Западе отказываются от российской культуры, в РФ продолжают показывать западные фильмы. Покат этих картин в кинотеатрах страны приносит хороший доход. Об этом рассказало РИА Новости.

Фото: https://media.vanityfair.com/

В настоящее время в прокате в России идут фильмы "Гипнотик" с Беном Аффлеком и "Круче некуда" с Джеки Чаном.

20 июля на большие экраны России выйдет кинокартина "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом. Этот фильм стал триумфальным возвращением актёра после долгих судебных разбирательств с его экс-супругой Эмбер Херд.

Также в этот же день в прокате появится фильм "Схватка с дьяволом" с участием Николаса Кейджа. Это психологический триллер, в котором также снялся Юэль Киннаман.

К концу августа запланирован показ комедийного боевика "Гонщик на драйве" с Тилем Швайгером. А в сентябре на экраны выйдет фильм "Голда. Судный день" с участием Хелен Миррен.

Также в России планируются к показу следующие фильмы: "Анатомия падения", "Неудержимые-4", "Догмен" и другие.

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