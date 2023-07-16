"Спорт-экспресс" перечислил 15 лучших кинематографических шедевров эпохи

Несмотря на манящие голливудские блокбастеры и новинки с европейских фестивалей, время от времени возникает желание вернуться к проверенной классике. "Спорт-экспресс" составил подборку знаковых советских кинокартин на любой вкус.

Фото: pixabay.com

1. "Пираты ХХ века", 1979 год, режиссёр Борис Дуров

Приключенческий боевик о захвате современными пиратами стал наиболее посещаемым отечественным фильмом в истории советского кинопроката, привлёкший почти 90 миллионов зрителей. Возникали слухи о том, что даже утренние сеансы приходилось отменять из-за того, что школьники целыми классами сбегали с уроков для его просмотра.

2. "Летят журавли", 1957 год, режиссёр Михаил Калатозов

Военная мелодрама, рассказывающая трагическую историю двух влюблённых, остаётся единственным советским фильмом, который был удостоен главной награды Каннского кинофестиваля. "Золотая пальмовая ветвь" не была единственным признанием этого фильма — он также получил почётный диплом на международном кинофестивале в Локарно и особую премию Всесоюзного кинофестиваля в Москве.

3. "Человек-амфибия", 1961 год, режиссёр Владимир Чеботарев

Экранизация романа Александра Беляева "Человек-амфибия" о любви Гутиэры и "морского дьявола" стала самым успешным советским фильмом 1962 года, собравшим 65 миллионов зрителей. Картина была удостоена приза "Серебряный парус". Заметно, что известный режиссёр Квентин Тарантино нередко отмечал "Человека-амфибию" как свой любимый советский фильм.

4. "Белое солнце пустыни", 1969 год, режиссёр Владимир Мотыль

История красноармейца Сухова, спасающего женщин из гарема бандита Абдуллы, является ярким представителем жанра истерн, который стал советским ответом на голливудские вестерны. Фильм был оценён критиками и зрителями по-разному, но несмотря на это, он стал культовым и до сих пор цитируется. В 1998 году картина удостоена Государственной премии Российской Федерации.

5. "Война и мир", 1965 год, режиссёр Сергей Бондарчук

Монументальная экранизация великого романа Льва Толстого "Война и мир" стала первым художественным фильмом из СССР, который был отмечен Американской киноакадемией. В 1943 году картина получила "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Фильм также был награждён "Золотым глобусом" и Премией Национального совета кинокритиков США в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

6. "Иваново детство", 1962 год, режиссёр Андрей Тарковский

Военная драма о мальчике, потерявшем семью, была удостоена главной награды на Венецианском кинофестивале. Сцены из этой работы Тарковского впоследствии процитированы в фильмах "Мертвец" режиссёра Джима Джармуша и "Выживший" Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

7. "Любовь и голуби", 1984 год, режиссёр Владимир Меньшов

Спустя годы лирическая комедия о курортном романе и его последствиях не утратила актуальности. В 2009 году фильм был удостоен кинонаграды канала MTV в номинации "Лучший советский фильм". Картина также получила международное признание и отмечена на фестивале комедий в испанском Торремолиносе в 1985 году.

8. "Броненосец "Потёмкин", 1925 год, режиссёр Сергей Эйзенштейн

Немой исторический фильм о восстании на броненосце "Князь Потёмкин-Таврический" считается одним из самых значимых в истории советского кино. Профессиональное британское издание Sight & Sound, которое каждые десять лет публикует список из десяти лучших фильмов, опираясь на мнения киноведов и режиссёров со всего мира, включило "Броненосец "Потёмкин" в свой рейтинг шесть раз. Журнал Empire поставил его на третье место в списке "100 лучших фильмов мирового кинематографа".

9. "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", 1981 год, режиссёр Игорь Масленников

Из серии телефильмов, основанных на детективных романах Артура Конан Дойля, именно эта часть получила самые высокие оценки зрителей на сайте "Кинопоиск" и занимает 17-е место в списке лучших фильмов. Однако остальные эпизоды также заслуживают внимания, ведь даже на родине легендарного сыщика образ, созданный Василием Ливановым, получил высокую оценку.

10. "Чародеи", 1982 год, режиссёр Константин Бромберг

Новогодний мюзикл о работе Научного Универсального Института Необыкновенных Услуг подарил зрителям множество песен, которые переходят из поколения в поколение: "Три белых коня", "Песенка о снежинке", "Только сердцу не прикажешь" и многие другие. В опросах о лучших новогодних фильмах "Чародеи" всегда борются за верхнюю строчку с "Иронией судьбы".

11. "Экипаж", 1979 год, режиссёр Александр Митта

Главный представитель жанра "фильм-катастрофа" в советском кинематографе рассказывает об экипаже самолёта, сталкивающегося с землетрясением в аэропорту. Фильм отмечен на Всесоюзном кинофестивале в Душанбе и Кинофестивале трудящихся в Чехословакии. Также он занял шестое место в списке самых посещаемых отечественных кинокартин за всю историю кинопроката в СССР.

12. "Бриллиантовая рука", 1968 год, режиссёр Леонид Гайдай

Культовую криминальную комедию о том, как шайка контрабандистов ошибочно приняла обычного туриста за агента-перевозчика, цитируют до сих пор, а её создателей наградили Государственной премией РСФСР. В опросе, проведённом к 100-летию кино, "Бриллиантовая рука" в 1995 году признана лучшей советской комедией.

13. "Курьер", 1986 год, режиссёр Карен Шахназаров

В 1987 году журнал "Советский экран" выбрал эту лирическую комедию о проблемах молодёжи на фоне перестройки лучшим фильмом года. История выпускника школы, который работает курьером в редакции, ожидая призыва в армию, также была отмечена на Московском международном кинофестивале и Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси.

14. "Восхождение", 1976 год, режиссеёр Лариса Шепитько

Военная драма, основанная на повести Василя Быкова "Сотников", победила на Берлинском кинофестивале, получив "Золотого медведя", приз ФИПРЕССИ, премию международного евангелического жюри и премию Международной католической организации в области кино. История о партизанах также была отмечена Государственной премией СССР и главным призом Всесоюзного кинофестиваля в Риге.

15. "Волга-Волга", 1938 год, режиссёр Григорий Александров

Музыкальная комедия о поездке на всесоюзный смотр участников художественной самодеятельности была одним из самых любимых фильмов Иосифа Сталина, а сам Чарли Чаплин, по одной из версий, предложил назвать её в честь великой реки. В 1941 году фильм удостоен Сталинской премии первой степени, но в 1950-х в период борьбы с культом личности вождя все кадры с памятником Сталину заменили экранами с титрами.

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