НМГ: опубликованы фильмы, которые произвели впечатление на россиян

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Результаты исследования, проведённого "Национальной медиа группой" (НМГ), показали, какие фильмы произвели впечатления на россиян. Как сообщает ТАСС, в числе лидеров оказались такие кинокартины, как "Чебурашка", "Праведник", "Далёкие близкие" и "Поехавшая".

Фото: flickr. com

Исследование также отмечает, что среди сериалов респонденты наиболее выделяли проекты "Трудные подростки 4" и "Нулевой пациент".

"Эти фильмы и сериалы, по мнению зрителей, надолго останутся в памяти, что говорит о точном попадании в свою целевую аудиторию. Они готовы также рекомендовать их своему окружению", — говорится в исследовании.

Интересно отметить, что фильмы "Праведник", "Далёкие близкие", четвёртый сезон и сериал "Нулевой пациент" также получили высокие оценки за идею, представленную в фильмах. Более того, эти кинокартины оказались лидерами среди кинопроектов, где зрители наиболее сильно переживали за героев.

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