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Историки раскрыли московский адрес Эллочки-людоедки из фильма "Двенадцать стульев"

0:49
Кино

Авторы Telegram-канала "История Москвы" рассказали, по какому адресу в столице проживала Эллочка-людоедка из знаменитой комедии Леонида Гайдая "Двенадцать стульев".

Историки раскрыли московский адрес Эллочки-людоедки из фильма "Двенадцать стульев"
Фото: https://t.me/moshistory/5469

В фильме, снятом по одноимённому роману писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, главный герой Остап Бендер посещает Эллочку, квартира которой находилась в доме с женскими статуями на фасаде.

Авторы канала пишут, что особняк, больше известный как "Дом с кариатидами", расположен в Печатниковом переулке, 7.

Изначально здание принадлежало жене купца Золоторева, но после возведения его переделывали для полковницы Ждановой. Затем особняк выкупил купец Пётр Сысоев, который перестроил его вместе с архитектором Зубовым.

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Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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