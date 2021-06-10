Как становятся великими комбинаторами? Об этом рассказывает новый фильм "Бендер: Начало".
24 июня он выходит в прокат. Создатели киноленты вдохновились романами Ильфа и Петрова и решили пофантазировать — придумать события, которые, по их мнению, могли предшествовать описанным в "12 стульях" и "Золотом телёнке".
Интрига закручена лихо: герои одержимы идеей найти сокровища, их не пугают
Главные герои — юный, восторженный Ося Задунайский, еще не превратившийся в прожжённого авантюриста, и его отец, аферист Ибрагим Бендер, у которого сложные отношения с сыном, да и со всем остальным миром.
Турецкоподданного сыграл Сергей Безруков. Он чуть-чуть приоткрыл тайну сюжета, сообщив "Вестям.ру", что по ходу киноповествования отец и сын становятся ближе друг другу.
Ибрагим осознает, что ему жизнь сына дороже, чем "эти бриллианты, которые сегодня есть, а завтра нет".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Пустые прилавки в магазинах, очереди за продуктами, "колбасные" поездки в столицу. Это не воспоминания о позднем СССР. В таких условиях живет современный Туркменистан.