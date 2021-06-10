Сергей Безруков сыграл отца Остапа Бендера

Как становятся великими комбинаторами? Об этом рассказывает новый фильм "Бендер: Начало".

24 июня он выходит в прокат. Создатели киноленты вдохновились романами Ильфа и Петрова и решили пофантазировать — придумать события, которые, по их мнению, могли предшествовать описанным в "12 стульях" и "Золотом телёнке".

Интрига закручена лихо: герои одержимы идеей найти сокровища, их не пугают

ни кровожадные бандиты,

ни стражи порядка,

ни путешествие в загробный мир.

Главные герои — юный, восторженный Ося Задунайский, еще не превратившийся в прожжённого авантюриста, и его отец, аферист Ибрагим Бендер, у которого сложные отношения с сыном, да и со всем остальным миром.

Турецкоподданного сыграл Сергей Безруков. Он чуть-чуть приоткрыл тайну сюжета, сообщив "Вестям.ру", что по ходу киноповествования отец и сын становятся ближе друг другу.

Ибрагим осознает, что ему жизнь сына дороже, чем "эти бриллианты, которые сегодня есть, а завтра нет".

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