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Безруков рассказал о хейте, "Миротворце" и запрете ему въезда на Украину

Кино

По мнению народного артиста России Сергея Безрукова, организованная на него травля в интернете имеет политическую подоплёку и никак не относится к его ролям.

Безруков рассказал о хейте, "Миротворце" и запрете ему въезда на Украину

В беседе с журналистом Антоном Красовским актёр и режиссёр Сергей Безруков напомнил, что в пресловутую украинскую базу данных "Миротворец" он попадает уже не в первый раз. Прецедент состоялся в 2017 году. Тогда Безрукова внесли в "чёрные списки" из-за посещения Крыма. Актёра обвинили в "нарушении государственной границы Украины" и "участии в пропагандистских мероприятиях".

"Выпадал, они меня опять вносили. Меня периодически вносят туда, в "Миротворец", — отметил Безруков.

Актёр также ответил на вопрос, как он относится к тому, что ему запрещён въезд на Украину. Не жалеет ли он об этом, поинтересовался журналист.

"Мне жаль поклонников, которые до сих пор там есть, которые пишут, говорят: "Когда эта мерзость вся закончится?" Они ненавидят уже всю власть тамошнюю, вот этих всех "миротворцев" и всех иже с ними, и просто молятся за то, чтобы наконец это всё закончилось, чтобы я наконец туда приехал", — высказался народный артист России.

Была также затронута тема "сетевых отношений" с поклонниками. Артист пояснил, что большинство получаемых им негативных комментариев не имеет отношения к его профессиональной деятельности.

"Когда ты понимаешь, что это не просто негатив людей, которые тебя не любят за твои роли. Только политика. Более того, когда всё это повторяется, когда одни и те же оскорбления и ты понимаешь, что боты, тролли проплачивались", — цитирует Сергея Безрукова RT.

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Автор: Людмила Черткова
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