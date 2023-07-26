Актёр Александр Петров сыграет в новом фильме Романа Полански на 80-м Венецианском кинофестивале

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

На предстоящем 80-м Венецианском кинофестивале состоится мировая премьера нового фильма режиссёра Романа Полански под названием "Дворец". В кинокартине ключевые роли исполнили российские актёры Александр Петров и Антон Пампушный. Пока сюжет фильма остаётся под секретом, сообщает Variety.

Фото: pixabay.com

Кинокартина "Дворец" будет представлена во внеконкурсной программе фестиваля. Её премьера состоится с 30 августа по 9 сентября 2023 года на острове Лидо. После выхода на Венецианском кинофестивале фильм появится в российских кинотеатрах 23 ноября.

История картины разворачивается в швейцарском отеле в преддверии нового года. В фильме Петров исполнил роль бандита, однако детали сюжета пока не разглашаются.

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