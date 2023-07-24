РИА Новости рассказало, как снимали фильмы о Крыме, Донбассе и СВО

Современные исторические события всё чаще становятся материалом для кинокартин, выходя на экраны раньше, чем появляются в учебниках. РИА Новости рассказало о художественных фильмах, которые посвящены событиям в Крыму и Донбассе.

Фото: rg.ru

Одна из таких картин — "Крым" Алексея Пиманова. Она рассказывает о чувствах молодой пары, которая оказалась на разных сторонах конфликта. Фильм исследует сложные выборы, которые стоят перед героями, а также влияние политических событий на их отношения.

Другая картина — "Донбасс. Окраина" Рената Давлетьярова. Она переносит зрителей в сердце вооружённого конфликта в ДНР, где солдат ВСУ пытается понять жителей местной окраины.

Картина "Свидетель" Давида Дадунашвили также касается темы спецоперации. В конце февраля 2022 года скрипач-виртуоз Даниэль Коэн (также известный как Карэн Бадалов) из Бельгии приезжает на гастроли в Киев. Однако события в СВО приводят музыканта в украинский посёлок Семидвери, где он сталкивается с ужасными преступлениями и кровавыми провокациями. Теперь его главной целью становится не просто выжить, а донести правду о происходящем до всего мира.

Искусство становится средством для выражения сложных человеческих историй, связанных с этими конфликтами, и помогает привлечь внимание к важности сохранения культурного наследия.

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