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Актёр Леонардо Ди Каприо оговорился в культовой сцене с Кейт Уинслет в фильме Кэмерона "Титаник"

Кино

В фильме "Титаник" Леонардо Ди Каприо сыграл главную роль, а Кейт Уинслет была его экранной возлюбленной. В одном из эпизодов актёр допустил ошибку, отклонившись от первоначального сценария.

Актёр Леонардо Ди Каприо оговорился в культовой сцене с Кейт Уинслет в фильме Кэмерона "Титаник"
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Ди Каприо должен был написать портрет полуобнажённой героини, играемой Уинслет. Однако актёр немного отклонился от изначального замысла Джеймса Кэмерона своей репликой. Несмотря на это, режиссёру понравился этот момент. Было принято решение не удалять ошибку из кадра.

В сценарии Ди Каприо должен был сказать Уинслет: "Ложись на этот диван". Однако, увидев полуобнажённую партнёршу, актёр немного запутался и произнёс: "Ложись на эту кровать… Я имею в виду диван". Это не был единственный момент, когда съёмочная группа отклонилась от первоначального сценария.

В откровенной сцене Уинслет не согласилась полностью раздеться и использовала купальник. Кроме того, человек, который рисовал её портрет с ожерельем "Сердце океана", не был самим Ди Каприо. В этой сцене Кэмерон дублировал роль актёра.

"Кэмерон на самом деле нарисовал это. Возможно, до сегодняшнего дня никто об этом не знал. Он нарисовал этот эскиз со мной", — цитирует издание Mirror Кейт Уинслет, ссылаясь на интервью со Стивеном Колбертом.

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Документальный фильм "Титаник"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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