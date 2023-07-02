Опубликованы фотографии с актёрами "Титаника" спустя 25 лет после премьеры фильма

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Титаник", созданный Джеймсом Кэмероном, является настоящим шедевром. В 1998 году он получил 11 премий "Оскар", включая награду в номинации "Лучшая картина".

На сегодняшний день "Титаник" сравнялся по сборам с фильмами "Бен Гур" и "Властелин колец: Возвращение короля" и остаётся рекордсменом по количеству побед на церемонии вручения "Оскара". Картина Кэмерона также открыла новую главу в жизни Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, сделав молодого голливудского актёра международным любимцем и придав известность дуэту по всему миру.

Портал sport24.ru представил фотографии, на которых демонстрируется, как выглядят герои фильма спустя 25 лет после премьеры "Титаника".

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