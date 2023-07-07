В фильме Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок" должен был умереть полковник Пашутин

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Ворошиловский стрелок", созданный в 1999 году, продолжает привлекать внимание зрителей и производить впечатление на них. Мало кто знает, что у этой драмы мог быть иной финал.

Фото: vk.com

"Ворошиловский стрелок" — это работа талантливого отечественного режиссёра Станислава Говорухина. В фильме рассказывается история молодой девушки, ставшей жертвой насилия. Её дедушка решает наказать обидчиков самостоятельно и избежать суда, передаёт glas.ru.

В драме показывается, как полковник Пашутин, спасший своего преступного сына от наказания за совершённое насилие, получает ранение. По первоначальному сценарию он должен был погибнуть, но консультанты фильма попросили изменить его судьбу.

Режиссёр принял решение оставить полковника в живых. Актёр Александр Пороховщиков, исполнивший роль Пашутина, считал справедливой смерть героя за его преступления. Ему не понравилось, что режиссёр изменил судьбу полковника. Это решение стало для актёра своего рода предательством, поэтому он даже не появился на премьере кинокартины.

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