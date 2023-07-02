Фразы прапорщика Шматко из российского сериала "Солдаты" стали культовыми

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Сериал "Солдаты" для многих был одним из любимых в детстве. Комедийная военная драма стартовала в 2004 году и продолжалась целых 17 сезонов, а фразы многих персонажей из стали культовыми цитатами.

Как сообщает sport24.ru, особенно ярким и забавным поставщиком выражений стал прапорщик Шматко, сыгранный Алексеем Маклаковым. Вот некоторые из его известных фраз:

"Где моя совесть, Данилюк? Она хранится в сухом и прохладном месте — где-то на глубине души".

"Умом ты можешь не блистать, а сапогом блестеть обязан!"

"Блин, Данилыч, ты в моде разбираешься, как Юдашкин в уставе!"

"Фейхоа? Чего сказал? Ты же не матерился никогда".

"Крыса ты, блин, тыловая!"

Но, конечно, самая знаменитая и яркая фраза была адресована персонажу Ивана Моховикова: "Соколов, ё-моё!"

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