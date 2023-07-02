Сериал "Солдаты" для многих был одним из любимых в детстве. Комедийная военная драма стартовала в 2004 году и продолжалась целых 17 сезонов, а фразы многих персонажей из стали культовыми цитатами.
Как сообщает sport24.ru, особенно ярким и забавным поставщиком выражений стал прапорщик Шматко, сыгранный Алексеем Маклаковым. Вот некоторые из его известных фраз:
"Где моя совесть, Данилюк? Она хранится в сухом и прохладном месте — где-то на глубине души".
"Умом ты можешь не блистать, а сапогом блестеть обязан!"
"Блин, Данилыч, ты в моде разбираешься, как Юдашкин в уставе!"
"Фейхоа? Чего сказал? Ты же не матерился никогда".
"Крыса ты, блин, тыловая!"
Но, конечно, самая знаменитая и яркая фраза была адресована персонажу Ивана Моховикова: "Соколов, ё-моё!"
Ранее сообщалось об актёрах, которые сыграют в фильме про СВО "Ополченец" в 2023 году.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во Львов и прочие города Запада Украины вывезли хлебопекарный концерн "Кулиничи", авиационный завод, завод им. Малышева, машиностроительный завод ФЭД.