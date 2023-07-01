Дым над историей фильма о спецоперации России на Украине режиссёра Ильи Казанкова "Ополченец" постепенно рассеивается. В нём снимается сразу несколько больших артистов. О своём участии в данной кинокартине первым сообщил Антон Шагин. Сделал он это довольно эмоционально.
"Здесь не играть нужно, а жить!!! Работаем!!!" — написал он в своём Telegram-канале.
Актёр опубликовал несколько фото со съёмок.
Через неделю появились кадры Шагина с Александром Михайловым. Он играет в фильме отца главного героя. До этого Шагину с Михайловым не приходилось пересекаться на одной съёмочной площадке.
Как сообщает "Российская газета", список артистов, которые примут участие в фильме, расширился. Ключевые роли сыграют Владимир Стеклов и Сослан Фидаров. Обоим события в Донбассе известны не только из сценариев. Стеклов в Донецке давал спектакли, встречался с ранеными. Фидаров с 2014 года состоит в добровольческом батальоне, бывает на передовой.
Согласно сюжету фильма, одарённый художник Рябинин отправляется на фронт ополченцем. Действия артиста вызывают неодобрение со стороны окружающих. Однако происходящие с героем события позволяют ему обрести себя.
Выход на экраны фильма "Ополченец" ожидается уже в этом году.
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