"РГ" рассказала, кто из российских актёров сыграет в фильме про СВО "Ополченец" в 2023 году

1:30 Your browser does not support the audio element. Кино

Дым над историей фильма о спецоперации России на Украине режиссёра Ильи Казанкова "Ополченец" постепенно рассеивается. В нём снимается сразу несколько больших артистов. О своём участии в данной кинокартине первым сообщил Антон Шагин. Сделал он это довольно эмоционально.

"Здесь не играть нужно, а жить!!! Работаем!!!" — написал он в своём Telegram-канале.

Актёр опубликовал несколько фото со съёмок.

Через неделю появились кадры Шагина с Александром Михайловым. Он играет в фильме отца главного героя. До этого Шагину с Михайловым не приходилось пересекаться на одной съёмочной площадке.

Как сообщает "Российская газета", список артистов, которые примут участие в фильме, расширился. Ключевые роли сыграют Владимир Стеклов и Сослан Фидаров. Обоим события в Донбассе известны не только из сценариев. Стеклов в Донецке давал спектакли, встречался с ранеными. Фидаров с 2014 года состоит в добровольческом батальоне, бывает на передовой.

Согласно сюжету фильма, одарённый художник Рябинин отправляется на фронт ополченцем. Действия артиста вызывают неодобрение со стороны окружающих. Однако происходящие с героем события позволяют ему обрести себя.

Выход на экраны фильма "Ополченец" ожидается уже в этом году.