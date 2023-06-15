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"Вокруг ТВ": семь фильмов заставят поразмышлять над ценностью отношений

3:24
Кино

Совместный просмотр фильмов и сериалов является отличной формой релаксации для всей семьи. Издание "Вокруг ТВ" рассказало о кинокартинах, которые побудят задуматься о взаимоотношениях и ценить то, что есть.

"Вокруг ТВ": семь фильмов заставят поразмышлять над ценностью отношений
Фото: nuevamujer.com

"Бэби-тур"

Фильм описывает жизнь четырёх женщин, которые стремятся стать гражданками США. Они предпринимают невероятную попытку достичь своей цели, рождая детей в Америке. У каждой из них свои проблемы в отношениях с мужьями. Фильм показывает, как развивается их семейное счастье.

"Отчаянная невеста"

Фильм рассказывает историю Алисы, которая недовольна своей жизнью. Ей за 30, и её мать считает, что дочь живёт не так, как нужно. В один прекрасный момент Алиса решает снять фильм о поиске мужа. Именно это становится поворотным моментом в её жизни.

"Свободные отношения"

Фильм поднимает проблемы, возникающие в семье после появления детей. Оба супруга живут долго и счастливо в браке, но в один момент они решают попробовать свободные отношения. Фильм показывает проблемы в паре и способы их преодоления.

"Поехавшая"

Героиня фильма Ольга Лерман ощущает полное изнеможение от своей работы, которая отбирает всю её энергию. В один момент она принимает решение взять свою собаку-таксу, сесть на велосипед и отправиться в долгое путешествие через всю Россию, делясь своими приключениями через блог. Некоторые считают её странной или сумасшедшей, в то время как другие видят её как отважную авантюристку. Главное в этом путешествии заключается в том, что героиня получает возможность по-новому взглянуть на человеческие отношения и понять, чего именно она хочет в своей жизни.

"Белый лотос"

Сериал Майка Уайта приобрёл известность во многих странах благодаря своему острым комментариям о капитализме и богатых людях, но в нём также есть место для размышлений о отношениях, семье и любви. В первом сезоне особое внимание зрителей привлекло семейство Моссбахеров, в котором есть деловая жена, творческий муж, гламурная дочь и сын-аутсайдер. Их отношения постоянно подвергаются испытаниям из-за тайн прошлого.

"Миссис Флетчер"

Героиня сериала Ив Флетчер пережила развод, отправила своего сына взрослую жизнь и осознала, что теперь она полностью одна. Однако это не становится поводом для уныния — ведь теперь женщина может позаботиться о самой себе и узнать, кто она такая вне социальных ролей и ожиданий.

"Сцены из супружеской жизни"

Голливудские звёзды Оскар Айзек и Джессика Честейн сыграли главные роли расставшихся супругов в ремейке знаменитой драмы Ингмара Бергмана. Брак Миры и Джонатана завершился, но они поддерживают хорошие отношения. У обоих уже появились новые партнёры. Однако их сталкивают с трудностью — экономической стороной развода. Расставание несёт не только эмоциональные, но и материальные проблемы. Героям придётся разбираться с этим вопросом, одновременно задумываясь о том, чего они хотят от своих отношений.

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Трейлер к фильму "Свободные отношения"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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