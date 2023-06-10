Телезрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"

Комедию режиссёра Леонида Гайдая "Кавказскую пленницу" смело можно отнести к самым ярким шедеврам отечественного кинематографа. Многие россияне неустанно пересматривают этот фильм раз за разом и наслаждаются потрясающими шутками, восхищаясь мастерством советских актёров.

Фото: kp.ru

Как и во многих других фильмах, в "Кавказской пленнице" есть некоторые небольшие неточности, известные как киноляпы. В кинокартине Гайдая есть одна ошибка, которую замечают единицы зрителей. Она происходит в сцене, где Шурик (Александр Демьяненко) и Нина (Наталья Варлей) отправляются вместе в поход. Девушка учит молодого человека тому, как упаковываться в спальный мешок.

Важно обратить внимание на два момента: Нина одета в полосатую футболку. Шурик залезает в мешок босиком.

Позже Демьяненко оказывается в реке, и Варлей спасает его. В следующей сцене главные герои сидят на берегу, дрожа от холода. Однако удивительным образом Шурик уже успел обуться. Видимо, он надел обувь, пока тонул.

В фильме также присутствует ещё одна неточность. В последующей сцене Нина и Шурик сушат свои вещи. Главная актриса Варлей в купальнике развешивает свою полосатую футболку, но затем в следующем кадре она вдруг носит совершенно другую — белую.

Ранее сообщалось, что киноляп с ковром из фильма "Москва слезам не верит" мог быть гениальной задумкой режиссёров.

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