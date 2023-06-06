Киноляп с ковром из фильма "Москва слезам не верит" мог быть гениальной задумкой режиссёров

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В фильме "Москва слезам не верит" произошёл киноляп с ковром. Он мог являться гениальной задумкой режиссёров. Об этом заявили кинокритики.

Фото: https://vgik.info/

Во время съёмок сперва использовали ковёр по прямому назначению, а затем — в качестве пледа. В одном эпизоде главная героиня Катерина в момент нахождения у своего возлюбленного Володи предстаёт перед зрителями полураздетой на фоне данного предмета, указывает sport24.ru.

Потом ковёр появляется на сцене, когда новая любовь актрисы Гоша укрывает её во время отдыха на природе. В качестве пледа выступает тот-же предмет, считают зрители.

Неизвестно, история с ковром в фильме была гениальной задумкой режиссёров, или это всё же киноляп.

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