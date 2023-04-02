РИА "Новости" рассказало о неизвестных подробностях кинофильма "Москва слезам не верит"

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В 1979 году режиссёр Владимир Меньшов поразил многих, получив неожиданный "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит". Обозреватель РИА Новости Ана Нехаева рассказала подробнее о данной кинокартине.

Легендарный фильм в своём первоначальном виде имел значительно большую продолжительность, но пришлось сократить его. Известно, что в кинокартине были сцены, вырезанные из-за цензуры. Исходный вариант содержал откровенные эпизоды, которые бы вызвали шок у неопытного советского зрителя.

Например, сцены встречи героя Олега Табакова с главной героиней Катей были сокращены из-за их аморальности. Чиновники отметили, что кадр свидания мог шокировать зрителей, поскольку женщина встречалась с женатым мужчиной.

Кроме того, эпизод, в котором Катя принимает душ, была вырезана из фильма. В окончательную версию кинокартины вошли только косвенные упоминания некоторых сцен.

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