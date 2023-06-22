Киноляп в фильме Леонида Гайдая "Наваждение" стал шуткой-посланием режиссёра

Фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" стал популярным хитом в 1965 году и остаётся классикой, которая не теряет своей актуальности даже в 2023 году. Миллионы, а возможно, даже миллиарды российских зрителей смотрели его не один раз. Однако большинство из них упустило одну небольшую деталь.

Фото: kp.ru

История Шурика включает в себя три отдельные новеллы: "Напарник", "Наваждение" и, конечно же, "Операция "Ы". Нас интересуют последние две новеллы.

В "Наваждении" есть сцена, где Шурик выходит из библиотеки с книгой в руках. На табличке с графиком выдачи печатной продукции есть необычная деталь. Оказывается, в понедельник, среду и пятницу библиотека открывается в 3:00. Это вызывает вопросы: работает ли учреждение по ночам во вселенной Леонида Гайдая, или это всего лишь ошибка в фильме? Однако данный факт является гениальной шуткой — отсылкой режиссёра к другой новелле из этой же кинокартины.

В "Наваждении" есть диалог между проворовавшимся директором торговой базы и Трусом из троицы.

— Ну вот вы должны были в виде прохожего подойти к старухе и привлечь её внимание простым естественным вопросом! А Вы что спросили?

— Как пройти в библиотеку?

— В три часа ночи. Идиот…

Это зашифрованная шутка Гайдая для тех зрителей, которые не только заметили ошибку, но и поняли ироническую отсылку. Данный разговор стал очень забавным. Фразы из него вошли в золотой фонд цитат. Но только самые внимательные зрители смогли увидеть связь между словами Труса и сценой из "Наваждения".

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