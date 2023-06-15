Зрители нашли киноляп в фильме Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

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Кинокартина "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" считается лучшим советским детективным фильмом. Режиссёр Игорь Масленников снял этот шедевр с истинной любовью к старой-доброй викторианской Англии и вниманием к деталям. Однако даже в этой великолепной кинокартине есть забавный киноляп, пишет sport24.ru.

Фото: sport24.ru

Первая часть фильма показывает, как Ватсон селится в квартиру Холмса на Бейкер-стрит. Не зная точного рода деятельности своего соседа, доктор подозревает его в связях с преступным миром. Однажды он вызывает его на боксёрский поединок.

Во время спарринга внезапно в комнату заходит хозяйка квартиры — миссис Хадсон (Рина Зелёная) и интересуется:

— Мистер Холмс, вы не забыли, что у доктора ранена рука?

— Вы не очень внимательны, миссис Хадсон. Я ни разу не использовал левую руку. Так что шансы равны.

В фильме Холмс врёт Ватсону и миссис Хадсон. Несколько секунд назад было показано, как Холмс активно использует обе руки. Получается, их большая дружба начинается с обмана и жульничества со стороны безупречного героя. Однако этот забавный киноляп служит отличной проверкой внимательности поклонников фильма и может быть причиной для повторного просмотра этой картины.

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