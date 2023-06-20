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Начались съёмки второго сезона сериала "Игра в кальмара" от Netflix

2:16
Кино

Осенью 2021 года на экраны вышел сериал "Игра в кальмара". Он моментально приобрёл поклонников по всему миру. Благодаря своей непредсказуемой и захватывающей сюжетной линии он стал самым популярным шоу в истории платформы Netflix.

Сериал привлёк внимание зрителей своей непредсказуемостью, напряжённым сюжетом и глубокими темами, которые касаются социального неравенства, эксплуатации, безработицы и других проблем современного общества. Участники игры представляют разные слои общества. Их мотивации и действия раскрывают некоторые тёмные стороны человеческой природы.

Недавно стартовали съёмки второго сезона, которые будут длиться не менее 10 месяцев. С учётом этого графика и работы над постпроизводством предполагается, что зрители увидят новые эпизоды примерно осенью 2024 года. Однако чтобы не мучить поклонников ожиданием, Netflix выпустил первый тизер-трейлер картины.

В тизере можно увидеть как уже знакомых героев, так и новых персонажей, которые обещают принести новые оттенки в сериал. Возвращение актёров, включая Ли Джону Джэ, исполнившего главную роль Сон Ки Хуна в первом сезоне, вызывает особый интерес у зрителей. В тизере также присутствуют Пак Хэ Су, который сыграл друга детства Сон Ки Хуна, а также Ли Бен Хон, Кон Ю и Ви Ха Джун.

Последняя серия первого сезона закончилась важным поворотом, где главный герой отправляется в самолёт с целью раскрыть имена тех, кто стоит за организацией смертельной игры на деньги. Уже в апреле режиссёр и сценарист сериала Хван Дон Хек подтвердил, что второй сезон станет ещё более жёстче, и герои столкнутся с новыми смертельными испытаниями.

Сериал вызвал огромный отклик в социальных сетях и стал источником множества интернет-мемов. Уникальный сюжет, эмоциональные качели и социальные проблемы сделали "Игру в кальмара" одним из самых обсуждаемых сериалов 2021 года.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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