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Кинокритик назвал южнокорейский сериал "Игра в кальмара" диагнозом для мира

Кино

Популярный сериал Netflix "Игра в кальмара" получил премию Gotham Awards — 2021. Киновед Андрей Дементьев поддержал решение жюри, однако не из-за качества или оригинальности произведения.

Кинокритик назвал южнокорейский сериал "Игра в кальмара" диагнозом для мира

По мнению кинокритика, успех сериала связан с "попаданием в аудиторию". Сюжет из этого продукта уже был в романе "Повелитель мух" Уильяма Голдинга, известном фильме "Голодные игры", подчеркнул эксперт. Также он указал на предсказуемость событий. Однако награду авторы "Игры в кальмара" всё равно заслужили, потому что продюсеры сделали свою работу идеально, отметил киновед.

"Это просто диагноз сегодняшнего дня, и многое говорит о нынешней аудитории, о том, в каком изменившемся мире мы живём. Мне этот мир не нравится. Но зато мне нравится, что к сегодняшнему дню наснимали столько шедевров, что на мою жизнь хватит точно", — сказал Дементьев в беседе с ФАН.

Вместе с этим он заявил, что данный проект Netflix ещё долго будет популярным и успешным. Как подчеркнул кинокритик, создателей "Игры в кальмара" не волнуют обвинения в плохом вкусе, плагиате или бедном воображении.

Ранее стало известно, что режиссёр сериала Хван Дон Хёк снимет продолжение произведения. По словам создателя, фанаты на него сильно надавили в этом вопросе.

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Игра в кальмара | Oфициальный трейлер | Netflix
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Дарья Митина
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