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Режиссер "Игры в кальмара" подтвердил, что будет второй сезон

Кино

Южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк успокоил всех фанатов нашумевшего сериала "Игра в кальмара" и анонсировал второй сезон.

Режиссер "Игры в кальмара" подтвердил, что будет второй сезон

При этом создатель сериала поделился, что он испытывал огромное давление со стороны поклонников "Игры в кальмара", которые требовали продолжения.

"Вы не оставили нам выбора… Но я вам скажу, что второй сезон действительно будет. Я думаю об этом прямо сейчас", — цитирует Хван Дон Хёка агентство Associated Press.

Однако режиссер отметил, что о датах выхода новых серий говорить еще слишком рано.

Ранее россиян опросили по поводу нового сериала "Игра в кальмара". Фильм вышел в сентябре в Южной Корее и практически сразу занял первое место в топе сервиса Netflix. По результатам опроса ВЦИОМ, более половины (53%) жителей России совершенно не знают, о чём идёт речь в сериале. 26% слышали только название, но не знают сюжет. 13% слышали в общих чертах, а 26% известно только название.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Дарья Митина
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