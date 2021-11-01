Критик назвал топ-3 фильма, похожих на "Игру в кальмара"

Киножурналист и ведущий программы "Синемания" на Радио 1 Давид Шнейдеров рассказал, какие фильмы можно посмотреть тем, кто в восторге от хита этого года — сериала "Игра в Кальмара".

Так, эксперт отметил фильм "Королевская битва" (Япония, 2000 год). По сюжету правительство даёт согласие на проведение жестокой игры, участниками которой становятся 42 школьника. В течение трёх дней они борются за жизнь, проверяя свою смекалку.

Также Шнейдеров выделил кинокартину "Бегущий человек" (США, 1987 год). Действие в фильме происходит в 2017 году. При этом США — полувоенное государство, где жители фанатеют от шоу "Бегущий человек". Его участниками и жертвами становятся невинные люди, у которых нет ни единого шанса выжить.

Кроме того, в топе — "Игра на выживание" (США, 1994 год). Бродяга, который потерял всё, решил стать инструктором по выживанию. Так, его отвозят в лес, где собирается компания охотников. Только после становится понятно, что дичью для них оказывается этот приглашённый парень.

Напомним, что Корейский сериал "Игра в кальмара", официально признанный самым популярным на Netflix, стал "вирусным" за считанные дни. По количеству жестоких сцен он может шокировать даже человека с крепкими нервами. В России даже всерьёз задумались, насколько этот сериал может быть опасен для подростков, которые уже с энтузиазмом принялись играть в местные "игры в кальмара".

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