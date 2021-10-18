Корейский сериал "Игра в кальмара", официально признанный самым популярным на Netflix, стал "вирусным" за считанные дни. По количеству жестоких сцен он может шокировать даже человека с крепкими нервами. В России даже всерьёз задумались, насколько этот сериал может быть опасен для подростков, которые уже с энтузиазмом принялись играть в местные "игры в кальмара". Ну а мы же рассмотрим политическую подоплёку в сериале.
В сериале почти все персонажи — корейцы, чего и следовало ожидать от шоу, произведённого в Южной Корее. А ещё есть Али Абдул, пакистанский рабочий-мигрант, начальник которого не платит ему уже несколько месяцев. Не спрашивайте, как он может позволить себе арендную плату, как он может прокормить себя, свою жену и маленького ребёнка. Потому что в шоу это не объясняется.
Чтобы выиграть многомиллионный приз, Али должен сразиться с другими игроками, которые отчаянно нуждаются в деньгах, в шести раундах детских игр. Те, кто не может пройти в следующий раунд (спойлер!), исключаются, а если быть точнее, их попросту убивают. Хотя это смертельное соревнование является выдумкой, в Али Абдуле нет ничего вымышленного.
Пакистан — достаточно бедная страна, её граждане часто едут в более богатые страны в поисках работы. Показывает ли шоу реалистично пакистанских рабочих-мигрантов? Во мнениях нет недостатка. Стоит отметить, что сериал в настоящее время является телешоу номер один в Пакистане.
Как же сами пакистанцы оценивают образ Али, которого сыграл индийский актер Анупам Трипати? National Public Radio провело соцопрос среди жителей Пакистана.
"Некоторые проблемы, с которыми сталкивается Али Абдул, кажутся типичными для низкоквалифицированного рабочего-мигранта", — говорит Нур Памири, пакистанский иммигрант из Нью-Йорка, который работает в организации, обслуживающей мигрантов и беженцев в основном из Южной Азии и других стран.
Али сталкивается с трудовой эксплуатацией и дискриминацией. Он, кажется, застрял в замкнутом круге бедности, "несмотря на тяжёлый труд и его способности". Али свободно говорит по-корейски и знает культуру, а значит, он провёл много времени в Южной Корее, добавляет Памири.
Но менее реалистично выглядит то, что жена и ребёнок Али живут с ним в маленькой квартире в Южной Корее.
"Для рабочих-иммигрантов нетипично брать с собой свои семьи, когда они уезжают за границу", — говорит Памири.
Пакистанский журналист Абса Комал находит интересным в сериале то, что там показывают особенности южноазиатской культуры, где семейные ценности первостепенны.
Но у такого мышления есть свои подводные камни, добавляет она. Мужчины в Южной Азии содержат всех членов своей семьи, включая братьев и сестёр. То, что Али был готов пожертвовать своей жизнью, чтобы поддержать жену и ребёнка, "проистекает из этих ценностей", говорит журналист.
"Он оказался в игре, потому что семья — это высшая ценность", — считает Абса Комал.
Некоторые фанаты "Игры в кальмара" отметили в Twitter, насколько покорен и вежлив Али. Он несколько раз кланяется, когда разговаривает с Чо Санг Ву, опальным банкиром и товарищем по игре, называет его "сэр" и благодарит за то, что он одолжил ему проездной на автобус.
Пакистанский телеведущий Заррар Хухро считает, что это может иметь вескую причину. Южная Корея — это "страна, которая ценит расовую однородность", и Али, возможно, просто пытается избежать неприятностей, проявляя уважение и пытаясь соответствовать корейским обычаям и нормам.
"Он пришелец в чужой стране, поэтому его легко использовать", — говорит Хухро.
Но в более поздних сериях Али показывает свою силу.
"Али противостоит своему менеджеру и требует причитающуюся ему зарплату. И в игре с перетягиванием каната мы видим, как ему воздаётся должное, когда он становится лидером команды", — отмечает журналист.
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