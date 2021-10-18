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Автор Ирина Гусакова

Сериал "Игра в кальмара" показал изъяны жизни пакистанских мигрантов

Кино » Зарубежное кино

Корейский сериал "Игра в кальмара", официально признанный самым популярным на Netflix, стал "вирусным" за считанные дни. По количеству жестоких сцен он может шокировать даже человека с крепкими нервами. В России даже всерьёз задумались, насколько этот сериал может быть опасен для подростков, которые уже с энтузиазмом принялись играть в местные "игры в кальмара". Ну а мы же рассмотрим политическую подоплёку в сериале.

В сериале почти все персонажи — корейцы, чего и следовало ожидать от шоу, произведённого в Южной Корее. А ещё есть Али Абдул, пакистанский рабочий-мигрант, начальник которого не платит ему уже несколько месяцев. Не спрашивайте, как он может позволить себе арендную плату, как он может прокормить себя, свою жену и маленького ребёнка. Потому что в шоу это не объясняется.

Игра в кальмара

Чтобы выиграть многомиллионный приз, Али должен сразиться с другими игроками, которые отчаянно нуждаются в деньгах, в шести раундах детских игр. Те, кто не может пройти в следующий раунд (спойлер!), исключаются, а если быть точнее, их попросту убивают. Хотя это смертельное соревнование является выдумкой, в Али Абдуле нет ничего вымышленного.

Пакистан — достаточно бедная страна, её граждане часто едут в более богатые страны в поисках работы. Показывает ли шоу реалистично пакистанских рабочих-мигрантов? Во мнениях нет недостатка. Стоит отметить, что сериал в настоящее время является телешоу номер один в Пакистане.

Как же сами пакистанцы оценивают образ Али, которого сыграл индийский актер Анупам Трипати? National Public Radio провело соцопрос среди жителей Пакистана.

Жизнь мигранта Али кажется вполне реалистичной, но есть одно "но"

"Некоторые проблемы, с которыми сталкивается Али Абдул, кажутся типичными для низкоквалифицированного рабочего-мигранта", — говорит Нур Памири, пакистанский иммигрант из Нью-Йорка, который работает в организации, обслуживающей мигрантов и беженцев в основном из Южной Азии и других стран.

Али сталкивается с трудовой эксплуатацией и дискриминацией. Он, кажется, застрял в замкнутом круге бедности, "несмотря на тяжёлый труд и его способности". Али свободно говорит по-корейски и знает культуру, а значит, он провёл много времени в Южной Корее, добавляет Памири.

Но менее реалистично выглядит то, что жена и ребёнок Али живут с ним в маленькой квартире в Южной Корее.

"Для рабочих-иммигрантов нетипично брать с собой свои семьи, когда они уезжают за границу", — говорит Памири.

Семейные ценности

Пакистанский журналист Абса Комал находит интересным в сериале то, что там показывают особенности южноазиатской культуры, где семейные ценности первостепенны.

Но у такого мышления есть свои подводные камни, добавляет она. Мужчины в Южной Азии содержат всех членов своей семьи, включая братьев и сестёр. То, что Али был готов пожертвовать своей жизнью, чтобы поддержать жену и ребёнка, "проистекает из этих ценностей", говорит журналист.

"Он оказался в игре, потому что семья — это высшая ценность", — считает Абса Комал.

Послушание как элемент выживания

Некоторые фанаты "Игры в кальмара" отметили в Twitter, насколько покорен и вежлив Али. Он несколько раз кланяется, когда разговаривает с Чо Санг Ву, опальным банкиром и товарищем по игре, называет его "сэр" и благодарит за то, что он одолжил ему проездной на автобус.

Пакистанский телеведущий Заррар Хухро считает, что это может иметь вескую причину. Южная Корея — это "страна, которая ценит расовую однородность", и Али, возможно, просто пытается избежать неприятностей, проявляя уважение и пытаясь соответствовать корейским обычаям и нормам.

"Он пришелец в чужой стране, поэтому его легко использовать", — говорит Хухро.

Но в более поздних сериях Али показывает свою силу.

"Али противостоит своему менеджеру и требует причитающуюся ему зарплату. И в игре с перетягиванием каната мы видим, как ему воздаётся должное, когда он становится лидером команды", — отмечает журналист.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Дарья Митина
Темы мигранты пакистан южная корея
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