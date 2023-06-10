В фильме "Любовь и голуби" зрители нашли курьёзный киноляп с галстуком главного героя

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Зрители популярного советского фильма "Любовь и голуби" спустя много лет заметили забавный киноляп в картине.

Фото: ctnews.ru

Поклонники картины "Любовь и голуби" заметили, что в одной из сцен имеется забавный киноляп. Об этом сообщает "ИнфоСМИ". В частности, речь идёт о моменте знакомства на море героев Василия Кузякина и Раисы Захаровны. Прогуливаясь, пара заходит в спортивный зал, где герои встречают Александра Михайлова в синем галстуке.

Когда герои отправляются за покупками, Раиса Захаровна вместо жёлтого галстука на Василии рекомендует купить ему тот самый синий галстук, который ранее уже появлялся в фильме.

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