Sport24.ru: известная сцена из "Неуловимых мстителей" могла быть другой из-за хоккеиста СССР Рагулина

В культовом советском фильме "Неуловимые мстители" мог сняться известный хоккеист Александр Рагулин, который десять раз был чемпионом мира, трижды брал Олимпийское золото и 11 раз побеждал на чемпионатах Европы.

Фото: YouTube/@user-cj4hw2js6g

У спортсмена было много друзей и знакомых в актёрской среде и в киноиндустрии. В частности, он хорошо общался с кинорежиссёром и сценаристом Эдмундом Кеосаяном, который и предложил ему роль во второй части "Неуловимых мстителей". Но Рагулин отказался, опасаясь огласки перед Олимпиадой. Время было тяжёлое.

"Помните эпизод, когда Валерка играет на бильярде с белыми офицерами? Так вот, в роли одного из них и хотел меня снять Кеосаян. Скрепя сердце, я отказался: "Вдруг узнают, проблем не оберёшься". "Да мы так загримируем — родная мама не отличит". Но я был непреклонен", — приводит слова хоккеиста Sport24.ru.

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