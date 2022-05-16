Вопреки санкциям "Бэтмена" и "Соника" показали в кинотеатрах Владивостока

В кинотеатрах Владивостока несмотря на санкции прошли показы зарубежных фильмов, зрители увидели на экранах "Бэтмена", "Соника" и мультфильм "Я краснею", однако названия кинокартин были изменены, сообщает vostokmedia.com.

В городских кинотеатрах вывесили афиши, которые анонсировали показы фильмов "Летучая мышь", "Синий ёжик 2" и "Красная Панда".

Отмечается, руководители кинотеатров полностью отрицают, что показы голливудских фильмов состоялись, однако восторженные отзывы горожан говорят об обратном.

Ранее в Ассоциации владельцев кинотеатров РФ заявили, что показ в российских кинотеатрах пиратских копий зарубежных фильмов возвращает страну в "тёмные времена" и осудили соответствующую практику. В организации назвали это "воровством", которое отбрасывает Россию назад на три десятилетия.

До этого первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заметила, что иностранные фильмы, прокат которых из-за санкций против России отложен на неопределённый срок, можно заменить картинами других стран. По словам парламентария, альтернативой к западным и американским картинам могут стать фильмы из Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана.