В Warner Bros. заявили о желании вернуться на российский кинорынок

Кинокомпания Warner Bros. желает вернуться на кинорынок России, пишет Deadline со ссылкой на слова главы департамента международного кинопроката студии Эндрю Криппса.

По данным издания, пока неизвестно, при каких условиях это может произойти.

"Я просто надеюсь, что вы сможете добраться до позиции и времени, когда вы сможете вернуть продукт в страну", — заявил Криппс.

По данным главы департамента, на Россию приходится в среднем около 5% международных ежегодных кассовых сборов.

Жёсткая реакция западного мира на спецоперацию РФ на Украине, помимо прекращения поставок автомобилей популярных брендов и остановки заводов в России, коснулась и кинематографа — отменены все анонсируемые голливудские премьеры.

Прокатчики приняли решение о пересмотре графика премьер российских фильмов и заполнят бреши повторной демонстрацией в кинотеатрах успешных отечественных картин.