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Автор Камиль Джабраилов

Владельцы кинотеатров России заявили о возвращении индустрии в "тёмные времена"

Кино

Показ в российских кинотеатрах пиратских копий зарубежных фильмов возвращает страну в "тёмные времена", заявили в Ассоциации владельцев кинотеатров РФ и осудили соответствующую практику.

В организации назвали это "воровством", которое отбрасывает Россию назад на три десятилетия.

"Незаконная публичная демонстрация пиратских, правильнее — ворованных, копий фильмов в кинотеатрах выводит российский бизнес кинотеатров из правового поля и возвращает нас в тёмные времена нелегального бизнеса 90-х годов прошлого столетия", — говорится в заявлении.

Поводом для выступления Ассоциации стала распространившаяся информация о неофициальных показах в кинотеатрах некоторых российских городов фильмов, произведённых в недружественных странах.

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Дарья Митина
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