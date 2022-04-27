Показ в российских кинотеатрах пиратских копий зарубежных фильмов возвращает страну в "тёмные времена", заявили в Ассоциации владельцев кинотеатров РФ и осудили соответствующую практику.
В организации назвали это "воровством", которое отбрасывает Россию назад на три десятилетия.
"Незаконная публичная демонстрация пиратских, правильнее — ворованных, копий фильмов в кинотеатрах выводит российский бизнес кинотеатров из правового поля и возвращает нас в тёмные времена нелегального бизнеса 90-х годов прошлого столетия", — говорится в заявлении.
Поводом для выступления Ассоциации стала распространившаяся информация о неофициальных показах в кинотеатрах некоторых российских городов фильмов, произведённых в недружественных странах.
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