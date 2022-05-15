Во Владивостоке покажут "нелегального" Бэтмена под прикрытием "Летучей мыши"

Кинотеатр во Владивостоке творчески подошёл к вопросу импортозамещения. На афишах появились анонсы фильмов "Летучая мышь" ("Бэтмэн") и "Синий ёжик-2" ("Соник-2 в кино").

Владивостокский кинотеатр "Москва" нашёл способ обойти санкции Запада, которые касаются ухода иностранных кинокомпаний с российского рынка.

На больших экранах планируют показать иностранные картины, которые получили названия на русском языке.

Лицензированных копий этих фильмов в России нет, однако не исключено, что в киноиндустрии начал действовать так называемый "параллельный импорт".

Анонсы и расписание сеансов размещены на городском портале кинотеатра "Москва".

Ранее владельцы кинотеатров России заявили о возвращении индустрии в "тёмные времена".