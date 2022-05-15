EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бойцы ВСУ из Житомирской области отказались воевать и дезертировали в тыл
Польша хочет демилитаризовать Калининград и вернуть ему имя Кенигсберг
Россия расследует преступления националистов и наёмников из Польши в Донбассе
В Госдуме высказались о победе Украины на "Евровидении-2022": нечестная победа
Bloomberg: Около 250 тысяч британских семей окажутся к "крайней нищете"
Сатановский: США втягивают союзников по НАТО в конфликт с Россией через Польшу
В Рязанской и Ростовской областях провалили "миссию" по поджогам военкоматов
Автор Елена Былкина

Во Владивостоке покажут "нелегального" Бэтмена под прикрытием "Летучей мыши"

Кино

Кинотеатр во Владивостоке творчески подошёл к вопросу импортозамещения. На афишах появились анонсы фильмов "Летучая мышь" ("Бэтмэн") и "Синий ёжик-2" ("Соник-2 в кино").

Владивостокский кинотеатр "Москва" нашёл способ обойти санкции Запада, которые касаются ухода иностранных кинокомпаний с российского рынка.

На больших экранах планируют показать иностранные картины, которые получили названия на русском языке.

Лицензированных копий этих фильмов в России нет, однако не исключено, что в киноиндустрии начал действовать так называемый "параллельный импорт".

Анонсы и расписание сеансов размещены на городском портале кинотеатра "Москва".

Ранее владельцы кинотеатров России заявили о возвращении индустрии в "тёмные времена".

Автор: Елена Былкина, Куратор: Дарья Митина
владивосток
Популярное
Силовые структуры
Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой

Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.

Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Политика. Новости и аналитика
Медведев: России плевать на непризнание новых границ Украины
Любовь Степушова Польша "съест" Германию, если Россия позволит Любовь Степушова Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова Игорь Буккер Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности Игорь Буккер
Общество
Спасти боевиков с "Азовстали" уже просят лидера Китая Си Цзиньпина
Силовые структуры
Польша поставила на Украину бракованные танки
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Силовые структуры
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Последние материалы
Во Владивостоке покажут "нелегального" Бэтмена под прикрытием "Летучей мыши"
Баширов: в Киеве обсуждают замену Зеленского на Залужного
Испания хочет провести "Евровидение-2023" вместо Украины
Бойцы ВСУ из Житомирской области отказались воевать и дезертировали в тыл
Польша хочет демилитаризовать Калининград и вернуть ему имя Кенигсберг
Россия расследует преступления националистов и наёмников из Польши в Донбассе
В Госдуме высказались о победе Украины на "Евровидении-2022": нечестная победа
Bloomberg: Около 250 тысяч британских семей окажутся к "крайней нищете"
Сатановский: США втягивают союзников по НАТО в конфликт с Россией через Польшу
В Рязанской и Ростовской областях провалили "миссию" по поджогам военкоматов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников