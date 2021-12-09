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В IMDb рассказали о самых популярных фильмах и сериалах 2021 года

Кино

Известнейший в мире сайт о кино Internet Movie Database продемонстрировал рейтинг самых популярных фильмов и сериалов этого года. На первом месте оказались кинокартина "Дюна" канадского режиссёра Дени Вильнёва и продукт корпорации Disney "ВандаВижн".

В IMDb рассказали о самых популярных фильмах и сериалах 2021 года

Наиболее популярными работами в 2021 году стали:

  • "Дюна" Вильнёва;
  • "Отряд самоубийц" Джеймса Ганна;
  • "Вечные" Хлои Чжао;
  • "Мортал Комбат" Саймона МакКуэйда;
  • "Лига справедливости" Зака Снайдера;
  • "Годзилла против Конга" Адама Вингарда;
  • "Чёрная вдова" Кейт Шортланд;
  • "Армия мертвецов" Зака Снайдера;
  • "Круэлла" Крэйга Гиллеспи;
  • "Шан-Чи и легенда десяти колец" Дестина Дэниела Креттона.

В ТОП нашумевших сериалов по версии IMDb попали:

  • "ВандаВижн" от Disney;
  • "Локи" от Disney;
  • "Игра в кальмара" от Netflix;
  • "Сокол и Зимний солдат" от Disney;
  • "Бриджертоны" от Netflix;
  • "Ходячие мертвецы" от AMC;
  • "Мейр из Исттауна" от HBO;
  • "Тень и кость" от Netflix;
  • "Кобра Кай" от Netflix;
  • "Люцифер" от Netflix.

Ранее компания Google поделилась самыми популярными запросами россиян в 2021 году. Чаще всего граждане нашей страны искали такие мультики, как "Душа", "Лука", "Семейка Адамс", "Ледниковый период", "Красавица и чудовище".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Дарья Митина
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