В IMDb рассказали о самых популярных фильмах и сериалах 2021 года

Известнейший в мире сайт о кино Internet Movie Database продемонстрировал рейтинг самых популярных фильмов и сериалов этого года. На первом месте оказались кинокартина "Дюна" канадского режиссёра Дени Вильнёва и продукт корпорации Disney "ВандаВижн".

Наиболее популярными работами в 2021 году стали:

"Дюна" Вильнёва;

"Отряд самоубийц" Джеймса Ганна;

"Вечные" Хлои Чжао;

"Мортал Комбат" Саймона МакКуэйда;

"Лига справедливости" Зака Снайдера;

"Годзилла против Конга" Адама Вингарда;

"Чёрная вдова" Кейт Шортланд;

"Армия мертвецов" Зака Снайдера;

"Круэлла" Крэйга Гиллеспи;

"Шан-Чи и легенда десяти колец" Дестина Дэниела Креттона.

В ТОП нашумевших сериалов по версии IMDb попали:

"ВандаВижн" от Disney;

"Локи" от Disney;

"Игра в кальмара" от Netflix;

"Сокол и Зимний солдат" от Disney;

"Бриджертоны" от Netflix;

"Ходячие мертвецы" от AMC;

"Мейр из Исттауна" от HBO;

"Тень и кость" от Netflix;

"Кобра Кай" от Netflix;

"Люцифер" от Netflix.

Ранее компания Google поделилась самыми популярными запросами россиян в 2021 году. Чаще всего граждане нашей страны искали такие мультики, как "Душа", "Лука", "Семейка Адамс", "Ледниковый период", "Красавица и чудовище".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.