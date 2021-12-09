Известнейший в мире сайт о кино Internet Movie Database продемонстрировал рейтинг самых популярных фильмов и сериалов этого года. На первом месте оказались кинокартина "Дюна" канадского режиссёра Дени Вильнёва и продукт корпорации Disney "ВандаВижн".
Наиболее популярными работами в 2021 году стали:
В ТОП нашумевших сериалов по версии IMDb попали:
Ранее компания Google поделилась самыми популярными запросами россиян в 2021 году. Чаще всего граждане нашей страны искали такие мультики, как "Душа", "Лука", "Семейка Адамс", "Ледниковый период", "Красавица и чудовище".
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