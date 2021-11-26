Кинокритик рассказал об опасности запрета на фильмы со сценами насилия

Журналист и кинокритик Василий Корецкий в интервью Pravda.Ru прокомментировал законопроект о запрете фильмов со сценами насилия и сексуальными меньшинствами.

"Я не понимаю, что делать с патриотическим контентом и с фильмами про Великую Отечественную войну, в которых достаточно много насилия. Например, фильм "Брестская крепость", который был поддержан государством и считается образцом патриотическим. Или фильм "Сталинград" Бондарчука. Что с ними будет? Как показывать Великую Отечественную войну без этого?" — заявил эксперт.

Вместе с этим он напомнил о необходимости возрастных категорий и подчеркнул, что в детских фильмах не должно быть эпизодов насилия. Подобный контент может быть для несовершеннолетних шокирующим и травмирующим, отметил специалист.

"Взрослый может выбрать, какой фильм смотреть. Дети не очень разбираются. Поэтому если речь идёт о детском контенте, не вижу какой-то проблемы. А если, как обычно, речь идёт о тотальном запрете, то это — очень странно", — заключил кинокритик.

Ранее председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что депутаты Государственной думы этой весной рассмотрят инициативу об ограничении кино с демонстрацией насилия и однополых отношений.

"Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от воздействия такой негативной информации", — подчеркнула Останина, которую цитирует MK.ru.

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