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Netflix снимет сериал с Александром Петровым

Кино

В американском видеосервисе Netflix подтвердили съёмки еще одного сериала в России с Александром Петровым в главной роли. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что сериал — это история о знаменитости, которая оказывается в центре трагических событий. При этом шоураннером проекта станет известный по сериалу "Чики" режиссер Эдуард Оганесян. Вместе с ним над сценарием работают Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. В числе продюсеров оказались Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Федор Бондарчук.

Ранее южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк успокоил всех фанатов нашумевшего сериала "Игра в кальмара" и анонсировал второй сезон. При этом создатель сериала поделился, что он испытывал огромное давление со стороны поклонников, которые требовали продолжения.


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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Дарья Митина
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