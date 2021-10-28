BadComedian: перезапуск сериала о Зене мог бы продвинуть феминизм

YouTube-блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, заявил, что если перезапускать сериал "Зена — королева воинов", в новом проекте можно продвинуть феминизм.

Главная актриса популярного сериала девяностых Люси Лоулесс сообщила, что надеется на то, что в историю о Зене снова вдохнут жизнь. BadComedian в разговоре с ФАН оценил идею, однако уточнил, что оригинальный сюжет сейчас не будет воспринят зрителем.

"Клёвый был сериал для тех времён, наверное. Сейчас, конечно, современным зрителям будет трудно такое смотреть", — сказал он.

Баженов сделал акцент на том, что у нового проекта могут быть все шансы на успех, если авторы совместят ностальгию и актуальную повестку.

"Мы тогда просто смотрели интересно поставленную историю про сильный женский персонаж, а сейчас ещё и повесточку можно добавить", — подчеркнул он.

Ранее BadComedian рассказал о поступке Дудя в эфире YouTube-шоу "подcast".

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